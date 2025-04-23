Розы будут больше и ярче: подкормите их необычным удобрением

Розы являются одними из самых красивых цветов в мире, но также одни из самых сложных в выращивании. Им нужно примерно шесть-восемь часов солнечного света, чтобы иметь здоровые, блестящие лепестки.

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Этот цветок также называют "голодным растением", которое требует постоянного питания в течение всего вегетационного периода. Как выяснилось, действенным средством для этого может быть английская соль (соль Эпсома), пишет Express.

Что такое английская соль?

Также известная как сульфат магния, английская соль является химическим соединением магния, серы и кислорода. Она не только полезна организму человека, но и содержит много преимуществ для растений.

Английская соль улучшает усвоение питательных веществ розами.

Магний (содержится в соли Эпсома) способствует усвоению важных питательных веществ, таких как азот, фосфор и калий. Когда растения роз обладают достаточным уровнем магния, они могут более эффективно использовать эти питательные вещества, способствуя общему росту и развитию.

Магний в соли Эпсома также необходим для производства хлорофилла, придающего листьям зеленый цвет. Это вещество может помочь предотвратить дефицит магния у роз, что приведет к более здоровым листьям.

Более того, дополнительное поступление магния может вызвать более обильное цветение, большие цветы и способствовать формированию крепких стеблей.

Кроме того, соль Эпсома содержит серу, которая "помогает в производстве аминокислот, ферментов и витаминов, а также играет важную роль в формировании белков в растении.

Розы обычно предпочитают более кислые или нейтральные условия почвы (pH 6-7), поэтому использование соли Эпсома выравнивает уровень pH, если он слишком щелочной.

Также считается, что английская соль может бороться с болезнями роз.

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