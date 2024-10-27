С Днем автомобилиста: красивые поздравления для водителей
Ежегодно в последнее воскресенье октября Украина отмечает День автомобилиста и дорожника. В этом году дата праздника выпадает по календарю на 27 число.
Профессиональным праздником государство отмечает вклад работников автомобильной отрасли и автодорожного хозяйства в общее развитие. Если у вас есть знакомые водители, автомеханики, дорожные строители и другие люди, причастные к отрасли, поздравьте их сегодня теплыми словами. А OBOZ.UA вам в этом поможет.
Поздавления в стихах
Усіх, хто їздить за кермом,
Я від душі поздоровляю.
Безаварійних вам шляхів,
Світла зеленого бажаю!
Міцним хай буде вірний кінь,
Щоб не підвів вас ані коли.
Та був приємним завжди шлях
До рідного для серця дому!
***
В день автомобіліста
Хочу побажати:
Хай весело шумить мотор,
Хай шлях ваш омина затор.
Хай вдала буде кожна мить,
Хай янгол на шляху хранить!
Спокою ти і секунди не маєш,
Але кермо в руках круто тримаєш,
Мотор заспіва тобі пісню гарячу.
А швидкість та драйв приносять удачу!
Хай рівною буде дорога твоя!
Вітаю, мій друже, тебе з Днем водія!
***
Рано вранці, спозаранку
Ти сідаєш за "баранку",
Натискаєш на педаль
І в авто мчиш вдаль!
Поздоровлення приймай,
Свято весело стрічай!
Нехай в День автомобіліста
Буде траса гладкою та чистою.
Поздравления в прозе
С Днем автомобилиста! Желаю, чтобы ни в жизни, ни в планах, ни в твоих маршрутах не было бездорожья, желаю абсолютной уверенности и за рулем, и в делах, желаю отличного настроения и постоянного везения в жизни. Пусть дорога вьется гладкой лентой, пусть твой автомобиль несется к мечтам.
***
Кто знает, что у машины есть душа? Кто любит низкое пение двигателя и гладкий асфальт дорог? Кого скорость и движущийся поток расслабляют лучше, чем массажное кресло? Пусть у вас на пути не будет препятствий, пусть полиция не обращает внимания на ваши "шалости", пусть верный конь не подводит, а шоссе ведет вас навстречу судьбе без неожиданностей и опасностей. С днем автомобилиста.
Всех, кто считает себя автомобилистом и дорожником, поздравляем с праздником! Желаем вам уверенно подниматься по лестнице продвижения к мастерству. Пусть количество пройденных километров будет исключительно безопасным. Не забывайте брать в дорогу хорошее настроение и щедро делитесь им с другими участниками.
***
С Днем автомобилиста. Желаю ехать ровным путем к успеху и остановки делать только по требованию собственной души. Пусть каждый день дарит веселые и увлекательные поездки в хорошей компании с бодрым настроением, с высокой целью и победой на финише. Желаю целых шин, здорового двигателя для твоей машины, прекрасного здоровья и удачи для тебя.
Дорогой наш автолюбитель и отличный профессионал! Поздравляем тебя с праздником и желаем, чтобы твой четырехколесный друг никогда не подводил, а всегда помогал жить быстро, уверенно и красиво! Пусть будут широкими и росными дороги, благосклонными правоохранители на дорогах и душа твоя поет под ровный гул мотора!
***
С Днем автомобилиста! Желаю, чтобы к успеху всегда горел зеленый свет, чтобы на дорогах не было ни слякоти, ни грязи, чтобы твои права всегда были в полной безопасности, а твой автомобиль при полной готовности везти тебя прямо к счастью.
Ты водитель не только по профессии, но и по призванию. Так прими поздравления сердечные и лучшие пожелания в этот праздничный для тебя день. Желаю тебе никогда не болеть, быть всегда счастливым и веселым. Пусть сердце автомобиля твоего не барахлит никогда, и на длинной широкой дороге не подведет тебя, а жезл работника правопорядка да не станет преградой на твоем пути, и светофор зеленым будет всегда!
***
Водитель, сегодня твой праздник, и я хочу пожелать тебе внимательности на дорогах, трезвой головы, безаварийных ситуаций, адекватных пешеходов. Держи руль крепче, пусть твой железный друг служит тебе верой и правдой и всегда подстраивается под твое настроение. Ровных дорог тебе, автомобилист!
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