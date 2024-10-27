С Днем автомобилиста: красивые поздравления для водителей

Ежегодно в последнее воскресенье октября Украина отмечает День автомобилиста и дорожника. В этом году дата праздника выпадает по календарю на 27 число.

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Профессиональным праздником государство отмечает вклад работников автомобильной отрасли и автодорожного хозяйства в общее развитие. Если у вас есть знакомые водители, автомеханики, дорожные строители и другие люди, причастные к отрасли, поздравьте их сегодня теплыми словами. А OBOZ.UA вам в этом поможет.

Поздавления в стихах

Усіх, хто їздить за кермом,

Я від душі поздоровляю.

Безаварійних вам шляхів,

Світла зеленого бажаю!

Міцним хай буде вірний кінь,

Щоб не підвів вас ані коли.

Та був приємним завжди шлях

До рідного для серця дому!

***

В день автомобіліста

Хочу побажати:

Хай весело шумить мотор,

Хай шлях ваш омина затор.

Хай вдала буде кожна мить,

Хай янгол на шляху хранить!

Спокою ти і секунди не маєш,

Але кермо в руках круто тримаєш,

Мотор заспіва тобі пісню гарячу.

А швидкість та драйв приносять удачу!

Хай рівною буде дорога твоя!

Вітаю, мій друже, тебе з Днем водія!

***

Рано вранці, спозаранку

Ти сідаєш за "баранку",

Натискаєш на педаль

І в авто мчиш вдаль!

Поздоровлення приймай,

Свято весело стрічай!

Нехай в День автомобіліста

Буде траса гладкою та чистою.

Поздравления в прозе

С Днем автомобилиста! Желаю, чтобы ни в жизни, ни в планах, ни в твоих маршрутах не было бездорожья, желаю абсолютной уверенности и за рулем, и в делах, желаю отличного настроения и постоянного везения в жизни. Пусть дорога вьется гладкой лентой, пусть твой автомобиль несется к мечтам.

***

Кто знает, что у машины есть душа? Кто любит низкое пение двигателя и гладкий асфальт дорог? Кого скорость и движущийся поток расслабляют лучше, чем массажное кресло? Пусть у вас на пути не будет препятствий, пусть полиция не обращает внимания на ваши "шалости", пусть верный конь не подводит, а шоссе ведет вас навстречу судьбе без неожиданностей и опасностей. С днем автомобилиста.

Всех, кто считает себя автомобилистом и дорожником, поздравляем с праздником! Желаем вам уверенно подниматься по лестнице продвижения к мастерству. Пусть количество пройденных километров будет исключительно безопасным. Не забывайте брать в дорогу хорошее настроение и щедро делитесь им с другими участниками.

***

С Днем автомобилиста. Желаю ехать ровным путем к успеху и остановки делать только по требованию собственной души. Пусть каждый день дарит веселые и увлекательные поездки в хорошей компании с бодрым настроением, с высокой целью и победой на финише. Желаю целых шин, здорового двигателя для твоей машины, прекрасного здоровья и удачи для тебя.

Дорогой наш автолюбитель и отличный профессионал! Поздравляем тебя с праздником и желаем, чтобы твой четырехколесный друг никогда не подводил, а всегда помогал жить быстро, уверенно и красиво! Пусть будут широкими и росными дороги, благосклонными правоохранители на дорогах и душа твоя поет под ровный гул мотора!

***

С Днем автомобилиста! Желаю, чтобы к успеху всегда горел зеленый свет, чтобы на дорогах не было ни слякоти, ни грязи, чтобы твои права всегда были в полной безопасности, а твой автомобиль при полной готовности везти тебя прямо к счастью.

Ты водитель не только по профессии, но и по призванию. Так прими поздравления сердечные и лучшие пожелания в этот праздничный для тебя день. Желаю тебе никогда не болеть, быть всегда счастливым и веселым. Пусть сердце автомобиля твоего не барахлит никогда, и на длинной широкой дороге не подведет тебя, а жезл работника правопорядка да не станет преградой на твоем пути, и светофор зеленым будет всегда!

***

Водитель, сегодня твой праздник, и я хочу пожелать тебе внимательности на дорогах, трезвой головы, безаварийных ситуаций, адекватных пешеходов. Держи руль крепче, пусть твой железный друг служит тебе верой и правдой и всегда подстраивается под твое настроение. Ровных дорог тебе, автомобилист!

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