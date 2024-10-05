С Днем учителя: искренние поздравления, красивые картинки и смс

Профессиональный праздник педагогов ежегодно выпадает на первое воскресенье октября. День учителя в 2024 году отмечают 6 октября. Поздравлять принято не только школьных учителей, но и всех работников педагогической сферы. Положили начало традиции в 1966 году в Париже, а официальный праздник в Украине был введен президентским указом от 11 сентября 1994 года.

Видео дня

День учителя – прекрасная возможность вспомнить тех, кто научил мудрости, дал знания, был поддержкой и наставником. OBOZ.UA публикует самые искренние поздравления учителям по случаю профессионального праздника.

***

Учитель – это не просто важная профессия, это настоящая миссия. Ведь именно учителя делают нашу страну современной, сильной и развитой, а украинцев – достойными, умными, человечными. Благодарю вас за ваш честный, тяжелый труд, за этот невероятный вклад, за все, что вы делаете изо дня в день. С Днем учителя!

***

В этот осенний праздничный день желаем почувствовать тепло сердец учеников и силу родительской благодарности. Пусть жизнь будет наполнена воодушевлением, любовью и здоровьем. Желаю бодрости и сил, уважения и достойных достижений. Пусть каждый день начинается с веселых улыбок, теплых поздравлений, добрых слов.

***

З Днем вчителя прийміть мої вітання!

Бажаю Вам у праці море сил.

Нехай нові чекають здобування,

Розгорнутих я Вам бажаю крил.

Хай кожен день дарує Вам наснагу,

Натхнення, доброту, любов, тепло.

Хай щастя буде мати перевагу,

І назавжди хай з долі зникне зло.

***

Желаю мира, изобилия, вдохновения и радости. Спасибо за Ваш неутомимый труд, за то, что пробуждаете у учеников жажду знаний, что щедро делитесь своим опытом и постоянно совершенствуете свое мастерство. Пусть на Ваших занятиях царит атмосфера доверия, радости и веры в свои силы. Талантливых Вам и искренних учеников.

***

Учитель, с праздником вас! Желаю новых свершений, значительных достижений и больших успехов. Пусть все ваши старания и усилия делают мир еще прекраснее. Крепкого вам здоровья, огромного терпения, радости, уважения и благодарности от учеников и родителей.

***

Хай радість приносить кожний дзвінок,

Що кличе у затишний клас на урок.

Хай в серці гордість за учнів бринить,

Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить!

Натхнення безмежного Вам у цій справі,

Хай будні робочі будуть яскраві.

***

В этот день мы хотим выразить Вам нашу безграничную благодарность за то, что Вы отдаете детям мудрость и тепло, даете знание, поддержку и любовь Вашего сердца. Желаем никогда не стареть душой, а также сил и воодушевления, благодарных детей и солнечных дней. С Днем учителя.

***

Поздравляю со Всемирным днем учителя! Желаю, чтобы душа молодела с каждым днем. Желаю, чтобы ученики были старательны, чтобы жизнь лилась неспешной счастливой рекой. Душевного Вам покоя, светлой надежды, домашнего уюта и благополучия.

***

Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров’я, добра побажати,

Пошани, тепла та й довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках, хай одразу вдається,

З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,

Всього Вам найкращого в світі бажаємо.

***

С Днем учителя! Желаю чувствовать любовь и уважение к каждому ученику. Креатива вам и позитива, вдохновения и радости, крепкого здоровья и больших успехов. Пусть ученики радуют жаждой знаний, а родители – мудрым отношением к учебному процессу.

***

В День учителя хочу пожелать вам уверенности, выдержки, крепкого здоровья и сил. Пусть Ваша любовь к жизни, к своей работе, всему миру будет безгранична, пусть Ваши ученики будут послушными и способными на большие победы, пусть Ваше сердце встречает каждый день с доброй надеждой.

***

Хай буде прекрасним, щасливим це свято,

Бажаєм міцного здоров’я багато,

Вам вдячні за людяність, працю, знання,

Сердчене тепло та всього пізнання.

Бажаємо щастя, багатства, достатку,

Хай буде в житті Вашім все у порядку!

***

З Днем учителя вітаєм!

І сьогодні Вам бажаєм

Позитиву та кохання,

Щоб збувались всі бажання.

Учнів гарних та старанних,

Днів щасливих та безхмарних,

Щоб були у Вашім домі

Всі щасливі та здорові!

***

Вам, вчителю, сил на життєвій дорозі!

Хай щастя завжди супроводжує Вас,

Хай радість чекає Вас вже на порозі,

І всім починанням – лише добрий час.

В День вчителя ми Вам вклоняємось низько,

І щире спасибі ми кажемо Вам.

Душею Ви з нами, Ви поряд, Ви близько.

Знання Ви і серце даруєте нам!

***

Поздравляю с Днем учителя! Желаю вам творческого вдохновения, профессионального роста и личного счастья. Пусть каждый день будет наполнен новыми открытиями и достижениями, а ваш труд приносит радость и удовольствие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что можно дарить учителям на праздник.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.