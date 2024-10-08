С Днем юриста: искренние и смешные поздравления для близких и коллег
8 октября в Украине – День юриста. Поздравить стоит всех работников сферы юриспруденции: адвокатов, нотариусов, судей, прокуроров. Ученые говорят, что именно 8 октября 1016 Ярослав Мудрый издал первый сборник законов Киевской Руси под названием "Русская правда".
OBOZ.UA публикует лучшие поздравления, пожелания, картинки и смс. Искренние слова точно подарят хорошее настроение на весь день.
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За мудре слово і ясну пораду,
За вірний і незгасний оптимізм,
Бо вмієте все виважить до ладу,
І заперечить впевнено софізм,
Слова вітання шлемо від душі!
Хай буде на терезах правда й сила,
Хай ваше слово важить над усе,
А мудрості незаймані вітрила
Фортуна вам в достатку принесе!
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Поздравляю с Днем юриста. Ваш ежедневный труд – это гарантия справедливости и правопорядка. Вы стоите на страже закона, защищаете права и свободы каждого гражданина. Желаю вам профессионального роста, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений по этому важному и ответственному делу.
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Друг, поздравляю с Днем юриста! Ты – настоящий мастер своего дела, и твоя работа делает мир лучше. Ты отстаиваешь принципы справедливости. Пусть закон всегда будет на твоей стороне, а в жизни все складывается наилучшим образом. Удачи, сил и вдохновения.
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З Днем юриста Вас вітаю,
В праці успіхів бажаю,
Хай у справах Вам щастить,
І у долі – таланить!
Щастя, радості, тепла,
Поруч з Вами – лиш добра.
Вірних друзів і підмоги
До мети лиш рівної дороги.
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Поздравляю с Днем юриста. Желаю уверенности, профессионализма, смелости и выдержки. Никогда не отступайся от своих ценностей и идей. Желаю изо дня в день становиться успешнее. Пусть любое дело завершается победой. Пусть каждый день проходит под девизом нрава и процветания.
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З Днем юриста Вас щиро вітаю,
Зичу натхення, перемог Вам бажаю,
Від праці сумлінної не знайте Ви втоми,
Хай будуть достаток та злагода в домі!
Бажаю здоров’я міцного, добра,
Оточує Вас хай людська доброта!
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Прийміть вітання з Днем юриста!
І праця плідною хай буде,
А серце – справедливим, чистим,
Щоб поважали завжди люди.
І буде чистим хай сумління,
Хай тільки успіхи чекають.
Здоров`я, сил вам, розуміння,
А ще доходи хай зростають!
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З Днем юриста України
Шлю Вам щирі привітання.
У житті бажаю щастя,
У роботі – процвітання.
Щоби все завжди вдавалось
В справах вічних і щоденних,
Щоби доля Вам сприяла
У турботах всіх буденних.
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Поздравляю с Днем юриста! Желаю тебе побед в судах и всегда идеально подготовленных документов. И пусть твоя жизнь будет без мелкого шрифта и всегда по букве закона, но с большими бонусами.
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Служение закона – это не просто работа, а призвание. Ты меняешь жизнь людей, делаешь мир справедливее и лучше. Пусть тебя не останавливают препятствия, а каждое дело завершается победой. Удачи и несокрушимой веры в силу закона.
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Поздравляю с Днем юриста и желаю, чтобы в личной жизни было меньше ситуаций, когда приходилось пользоваться своими знаниями. Пусть люди соблюдают законы, а ваши будни напоминают приятный сериал с легкими делами и добрым чувством юмора.
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Профессия юриста – почетная и ответственная, ведь на ваших плечах лежит обязанность отстаивать интересы граждан. Желаем Вам долголетия, удачи и терпения.
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Поздравляю с Днем юриста Украины. Желаю смело идти к успеху, с каждым делом набираться опыта и уверенности и с каждым мнением и идеей приближаться к победе. Желаю процветания в юридической деятельности и огромного счастья в личной жизни.
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С Днем юриста поздравляю! Желаю профессиональных успехов, личного счастья и семейного благополучия. Пусть все дела завершаются вашей победой. Желаю воодушевления и любви, искренних друзей и веселых праздников. Пусть ваши денежные поступления становятся все больше.
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