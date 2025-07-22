С двумя фронтальными камерами: когда выйдет новый iPad Pro

Компания Apple готовится представить новые модели iPad Pro, которые обещают стать еще более удобными для пользователей. По информации инсайдеров, ключевой особенностью новинок станут две фронтальные камеры.

Видео дня

Это позволит использовать устройство для фото и видеозвонков в любой ориентации. Ожидается, что планшеты получат чип M5, который обеспечит улучшенную производительность. Анонс новинок может состояться осенью 2025 года.

Новые iPad Pro, по данным Марка Гурмана из Bloomberg, будут иметь фронтальные камеры, расположенные для портретной и альбомной ориентации. Такой подход устранит неудобства, связанные с неправильным расположением камеры во время видеозвонков. В отличие от текущих моделей с чипом M4, которые имеют лишь одну фронтальную камеру, оптимизированную для альбомного режима, новинки предложат более универсальное решение. Это особенно важно для пользователей, которые часто меняют ориентацию устройства. Технология Face ID, как и раньше, будет работать в обоих положениях.

Предыдущее обновление iPad Pro в 2024 году принесло OLED-дисплей и более тонкий корпус, что стало значительным шагом вперед. Нынешние изменения, вероятно, будут менее радикальными, сосредотачиваясь на улучшении камер и процессора. Чип M5, по слухам, обеспечит прирост производительности, что сделает устройство еще быстрее и энергоэффективнее. Кроме того, Apple может усовершенствовать программное обеспечение для лучшей интеграции новых камер. Ожидается, что эти обновления поддержат популярность iPad Pro среди профессионалов и творческих пользователей.

По прогнозам аналитика Мин-Чи Куо, массовое производство iPad Pro с чипом M5 начнется во второй половине 2025 года, информирует MacRumors.

Учитывая типичный 18-месячный цикл обновления, релиз новинок может состояться в сентябре или октябре. Apple, как правило, представляет новые модели осенью, что совпадает с другими крупными анонсами компании. Это позволяет предположить, что презентация iPad Pro состоится на одном из традиционных событий Apple. Пользователи с нетерпением ждут официальных подробностей.

Обновление iPad Pro с двумя фронтальными камерами и чипом M5 может укрепить позиции Apple на рынке премиальных планшетов. Эти изменения направлены на повышение удобства и функциональности, что особенно важно для удаленной работы и творческих задач.

На OBOZ.UA вы также узнаете о новых функциях, которыми оснастят усовершенствованные iPad.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.