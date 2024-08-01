С Медовым Спасом! Искренние поздравления на украинском
Медовый Спас является одним из самых любимых летних праздников в Украине. Оно знаменует начало сбора меда и имеет веское религиозное значение.
Особый шар праздника добавляют многочисленные поздравления, пожелания и красивые картинки, которыми обмениваются люди. Поэтому OBOZ.UA собрал лучшие на самые искренние из них.
По новому новому лианскому календарю Медовый Спас отмечают 1 августа. В народе его также называют "Маковія".
Важной частью празднования есть освящение меда в церкви. После службы его раздают детям, родственникам и друзьям, считая, что он принесет здоровье и благополучие на весь год. Однако даря вкусности близким не забудьте сопроводить это несколькими искренними и приятными словами.
Поздравление с Медовым Спасом на украинском
Вітаю з Медовим Спасом! Хай ваше життя буде таким же солодким, як свіжий мед!
Щиро вітаю вас з Медовим Спасом! Нехай цей день принесе у ваш дім багато радості, тепла і Божого благословення. Хай освячений мед додасть вам сил і здоров'я на весь рік, а ваші серця наповняться любов'ю і миром.
Дорогі друзі! Вітаю вас з Медовим Спасом! Нехай цей день принесе вам солодкий медовий смак радості, здоров'я та добробуту. Бажаю, щоб у ваших домівках завжди панували мир, любов та злагода, а ваші душі наповнилися теплом та добротою!
З Медовим Спасом, дорогі! Нехай мед дарує вам солодкі миті щастя, зміцнює здоров'я та надихає на нові звершення. Бажаю, щоб у цей святковий день ваші серця були наповнені вдячністю, а в житті було більше приємних моментів!
З Медовим Спасом. Бажаю проводити кожен день весело, плідно та радісно, як бджілка, а натомість отримувати від життя солодкий медовий присмак щастя та кохання. Нехай серце співає, а душа з кожним днем розквітає!
Вітаю з Медовим Спасом,
Хай радість принесе він в дім.
Здоров’я, щастя, мир і ласку,
І добробут вам усім!
З Медовим Спасом привітати хочу,
Нехай в оселю сонечко ввійде!
Хай родяться врожаї вам щороку
А лихо й біда вашу хату мине!
Перший Спас хай принесе
Меду нам на цілий рік.
Всім бажаю я добра,
Життя без гріха та зла.
Спас нехай медом причащає,
На добро благословляє.
Хочу вас зі Спасом Медовим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
Ранее OBOZ.UA публиковал обновленный календарь церковных праздников до конца 2024 года.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.