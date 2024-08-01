С Медовым Спасом! Искренние поздравления на украинском

Медовый Спас является одним из самых любимых летних праздников в Украине. Оно знаменует начало сбора меда и имеет веское религиозное значение.

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Особый шар праздника добавляют многочисленные поздравления, пожелания и красивые картинки, которыми обмениваются люди. Поэтому OBOZ.UA собрал лучшие на самые искренние из них.

По новому новому лианскому календарю Медовый Спас отмечают 1 августа. В народе его также называют "Маковія".

Важной частью празднования есть освящение меда в церкви. После службы его раздают детям, родственникам и друзьям, считая, что он принесет здоровье и благополучие на весь год. Однако даря вкусности близким не забудьте сопроводить это несколькими искренними и приятными словами.

Поздравление с Медовым Спасом на украинском

Вітаю з Медовим Спасом! Хай ваше життя буде таким же солодким, як свіжий мед!

Щиро вітаю вас з Медовим Спасом! Нехай цей день принесе у ваш дім багато радості, тепла і Божого благословення. Хай освячений мед додасть вам сил і здоров'я на весь рік, а ваші серця наповняться любов'ю і миром.

Дорогі друзі! Вітаю вас з Медовим Спасом! Нехай цей день принесе вам солодкий медовий смак радості, здоров'я та добробуту. Бажаю, щоб у ваших домівках завжди панували мир, любов та злагода, а ваші душі наповнилися теплом та добротою!

З Медовим Спасом, дорогі! Нехай мед дарує вам солодкі миті щастя, зміцнює здоров'я та надихає на нові звершення. Бажаю, щоб у цей святковий день ваші серця були наповнені вдячністю, а в житті було більше приємних моментів!

З Медовим Спасом. Бажаю проводити кожен день весело, плідно та радісно, як бджілка, а натомість отримувати від життя солодкий медовий присмак щастя та кохання. Нехай серце співає, а душа з кожним днем розквітає!

Вітаю з Медовим Спасом,

Хай радість принесе він в дім.

Здоров’я, щастя, мир і ласку,

І добробут вам усім!

З Медовим Спасом привітати хочу,

Нехай в оселю сонечко ввійде!

Хай родяться врожаї вам щороку

А лихо й біда вашу хату мине!

Перший Спас хай принесе

Меду нам на цілий рік.

Всім бажаю я добра,

Життя без гріха та зла.

Спас нехай медом причащає,

На добро благословляє.

Хочу вас зі Спасом Медовим привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

Ранее OBOZ.UA публиковал обновленный календарь церковных праздников до конца 2024 года.

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