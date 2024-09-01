С первым днем осени: красивые поздравления и открытки

Итак, это уже официально – лето осталось позади и календарь показывает нам осень. Но это не причина унывать. Многие люди сейчас вернутся с каникул и отпусков и мы наконец-то сможем друг друга обнять.

Видео дня

Чем это не повод поздравить друг друга и пожелать хорошей и теплой осени? OBOZ.UA поможет со словами открытками, которые вы можете отправить своим близким в первый день осени.

Троянди, айстри, ружі і майори —

Сьогодні діти дружно йдуть до школи,

Крокують поряд горді мама й тато —

І всюди радості й пісень багато!

Вже дзвоник залунає в школі скоро,

І на уроки учні підуть хором,

Відчинять двері у таку чудову

Країну знань, цікаву і казкову!

Для мене теж сьогодні справжнє свято,

Тому пишу цей вірш немов присвяту,

Слова вплітаю у рядків віночок —

Нехай дзюркочуть ніжно, як струмочок!

Осіннім блюзом лину в майбуття —

В минуле більш немає вороття!

(автор О. Шнуренко)

***

Пролетіло дуже швидко літо,

Але ми не будем горювать,

Бо ж літнім сонцем все ще ми зігріті,

І будем осінь радо зустрічать!

Я вам бажаю теплих днів осінніх,

Хоч восени дощі йдуть повсякчас,

Радій життю серед моментів плинних,

Щоб ощасливила мінлива осінь вас.

Вже осінь. Холодніші ранки

І морозець на трави ліг.

А довгі, затяжні світанки

Скупий промінчик шлють до ніг.

А він ледь-ледь повітря гріє,

Ще довго паморозь лежить.

Та тільки сонце заясніє,

Мороз росою стане вмить.

І діамантами заграє,

То райдугою спалахне.

Осіннє листя запалає…

Але, як вітерець дихне,

То листячко з дерев здійметься

І під мелодію п’янку

На хвилях вітру підійметься

І закружляє у танку.

(автор Надія Красоткіна)

Ось осінь першим вітром залітає,

У двері наші входить вже вона,

Новий сезон всім людям відкриває,

І затишок несе, що восени бува.

Нехай приємною всім буде прохолода,

Нехай дощі співають про любов,

Хай око тішить золота природа,

Осяявши рух всіх світобудов.

Хай не засмучують ані моква, ні хмари,

Вам парасоля буде вірний друг,

Бажаю відкривати вам осінні чари

І закохатися в красу навкруг.

***

Нині осінь нас чарує,

Неповторна, чарівна,

Різні барви нам дарує

І дивує нас вона.

Виглядає так казково

Восени і парк, і гай,

Розмаїттям кольоровим

Прикрашає осінь край!

Вереснева тепла днина

В серці радість поселяє…

Острови у небі синім

Вільний вітер підганяє…

Все, що збурювало розум,

Подалося, ген, за хмари…

І поезію – не прозу –

З вереснем пишу на пару…

Він дарує спокій, тишу,

Додає снаги і сили;

Мов дитя мене колише,

Геть жене думки примхливі…

Саде мій, життя куточок,

Знов з тобою розмовляю…

Проклади мені місточок

До свого земного раю!

Доля – світла, непідробна –

В тім раю іще знайдеться;

Волю злу і волю добру

Упізнає чисте серце!

Терези – лише у ньому,

Кожний крок наступний – важить…

Попри біль, вселенську втому –

Рятівний один підкаже!

Золотом наповнить міру –

Світу радо подарує…

Обміняє щем – на ліру,

Звеселить юдоль земную!

(автор Вікторія Івченко)

Вересень щедро сонцем зігрітий.

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє.

Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Поздравляю с первым днем прекрасного, тихого, плодородного и яркого времени. Пусть эта осень принесет вам достаток, семейное благополучие и душевное спокойствие. Пусть она радует вас своими дарами, будет гармоничной и теплой, чтобы ваш дом наполнился светом, добром и счастьем. С первым днем осени!

Поздравляю с первым днем осени. Да здравствует пора обаяния глаз и ностальгии для души. Пусть эта осень яркими красками рисует твое счастье, пусть в лучах осеннего солнца нежится твое сердце, пусть для тебя повеет ветер добрых перемен.

***

Осень может быть любой: грустной и веселой, скучной и интересной, насыщенной и пресной. Давайте делать осень такой, какая нам по душе! Пусть первый день осени станет первым кирпичиком в построении чудесной жизни! Дождливые дни – не повод скучать! Уюта тебе и тепла, искренности и любви, вдохновения и чудес!

Поздравляю с Первым днем осени и от души желаю, чтобы тебе всегда светило яркое солнце, чтобы в твоем сердце таились прекрасные чувства любви и вдохновения, а также непередаваемые ощущения свободы, легкости и красоты. Пусть эта осень будет теплой, яркой, красочной и незабываемой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие праздники Украина будет отмечать в сентябре.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.