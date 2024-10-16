С Тони Старком в будущем: в сети завирусилась удаленная сцена из 'Мстителей'

"Мстители" впервые вышли на экраны в 2012 году. Режиссер Джосс Видон снял ленту по мотивам одноименного комикса от Marvel Comics. Шестой по счету фильм киновселенной Marvel является логическим продолжением фильмов "Железный человек", "Невероятный Халк", "Железный человек 2", "Тор" и "Первый мститель".

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"Мстители. Завершение" – сиквел первой ленты, а также "Мстителей: Война Бесконечности" (2018), и "Мстителей: Эра Альтрона" (2015). Фильм был снят братьями Энтони и Джо Руссо по сценарию команды Кристофера Маркуса и Стивена Макфили. В сети завирусилась эмоциональная удаленная сцена с участием актера Роберта Дауни-младшего.

У фанатов вселенной Marvel были смешанные эмоции относительно финала "Мстителей". Последняя часть принесла не слишком положительную кульминацию для персонажа Роберта Дауни-младшего. Недавно в сети появилась удаленная сцена – речь идет о моменте после того, как Тони Старк надевает Рукавицу Бесконечности.

Старк надевает перчатку и щелкает пальцами – фактически, он жертвует своей жизнью для победы над Таносом. В удаленной сцене Старк внезапно просыпается, оказавшись в промежуточном месте и видит свою дочь Морган.

Морган уже совсем взрослая (ее играет Кэтрин Лэнгфорд), поэтому Старк сначала спрашивает, знает ли ее, прежде чем понять, кто перед ним.

"Сработало?" – спрашивает Старк.

"Да, это сработало для меня, я могу жить и расти. Насчет тебя – не могу ответить", – говорит Морган.

Эта сцена глубокая и эмоциональная. Она показывает осознание Тони последствий своего поступка и беспокойство после принятого им решения.

"Я горжусь тобой", – добавляет Морган.

"Если ты счастлива, и я счастлив", – отвечает Старк.

И чтобы еще немного повысить градус эмоциональности, Старк возвращается к их разговору, показанному ранее в фильме.

Эти кадры не попали в окончательную версию фильма 2019 года, и, похоже, многие поклонники вселенной Marvel никогда не видели ее, учитывая удивленные комментарии.

В настоящее время известно, что Marvel готовит две новые ленты о Мстителях: "Мстители: Судный день", которая предварительно выйдет в кинотеатрах 1 мая 2026 года и "Мстители: Тайные войны", что ожидаются в мае 2027 года.

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