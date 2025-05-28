Садоводов призвали оставлять миски с водой в саду: в чем дело

Некоторые страны Европы переживают самую засушливую весну за последние годы, а некоторые районы этим летом столкнутся со значительными засухами.

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Поэтому садоводов призывают сделать все возможное, чтобы помочь дикой природе в эти засушливые дни, поскольку многие могут быть уязвимы к обезвоживанию, пишет Express.

Так, например, британцам настоятельно рекомендовали помогать птицам и другим диким животным переживать жару, оставляя миски с водой в своих садах, поскольку этот небольшой поступок может иметь большое значение. Он является решающим для выживания и благополучия птиц, поскольку эти животные будут использовать ее как для питья, так и для купания во время засухи.

Даже если это просто неглубокая миска, она может стать спасательным кругом для птиц, считают эксперты, особенно во время жары.

Эксперт по садоводству Крис Боннетт отметил: "Поскольку их естественные источники воды часто высыхают во время засухи, дикие животные чрезвычайно уязвимы к обезвоживанию, если мы им не поможем".

Нам повезло, потому что мы можем налить себе ледяного напитка или включить кондиционер, когда нам слишком жарко, но дикая природа не имеет такой роскоши. Им приходится полагаться на окружающую среду, чтобы выжить, и именно здесь мы можем вмешаться.

Обеспечив этот "спасательный круг" – источник воды, вы также можете привлечь в свой сад других диких животных, в частности бабочек и ежей.

Другой совет относительно этих поилок – добавить несколько камней или веточек, чтобы бабочки и пчелы могли безопасно приземлиться, а также держать этот источник воды подальше от деревьев или кустов, что защитит их от любопытных соседских котов.

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