Садоводов призвали сажать чеснок на своих участках: в чем секрет

Садоводов призывают сажать чеснок на своих участках по одной особой причине. Некоторые вредители могут стать находкой для сада, например зеленая погребальная улитка, которая мульчирует компост и поедает такие вещи, как плесень и водоросли, чтобы контролировать экосистему.

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Но чрезмерное количество таких особей может причинить вред овощным участкам или клумбам, особенно в более влажные дни, которые прогнозируются в этом месяце. Таким образом, это экологически чистое решение помогает оградить от нежелательных посетителей, которые иначе могли бы пожевать розы или перекусить пророщенными овощами. Об этом говорится в блоге о садоводстве Greenside Up.

Сильный запах чеснока помогает отпугнуть улиток, не используя ядовитых средств и не нанося потенциального вреда дикой природе.

Нетоксичный метод означает, что вы также получаете больше контроля над садом – если вам вдруг понадобятся улитки, чтобы вернуть их, просто удалите чеснок.

Улитки не любят запах чеснока, поэтому можно измельчить зубчик и добавить его в воронку, а затем полить этим раствором наиболее пораженные участки.

Пользователи подтвердили действенность этого метода. Один из них рассказал, что самодельное средство для уничтожения сорняков, в котором используется чай из крапивы и морских водорослей с некоторым количеством чеснока, срабатывает как сдерживающее средство, если применять его на дорожках.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, когда лучше сажать чеснок в апреле.

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