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Салат из свеклы, который станет вашим любимым: вкуснее винегрета

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
264
Салат из свеклы, который станет вашим любимым: вкуснее винегрета

Салат из свеклы – это всегда хорошая идея, ведь этот овощ полон витаминов и полезных элементов. А они, как известно, очень необходимы организму, особенно в конце зимы.

Видео дня

Как приготовить салат из свеклы и не превратить его в винегрет, в Instagram рассказала фудблогер с ником cook with me at home. Он состоит из простых ингредиентов, поэтому достаточно бюджетным.

Салат из свеклы, который станет вашим любимым: вкуснее винегрета

Ингредиенты

  • Свекла – 750 гр.
  • Горошек – 300 гр.
  • Маринованные огурцы – 300 гр.
  • Плавленый сырок – 280 гр.
  • Соль
  • Перец
  • Майонез – 5-6 ст.л.
  • Чеснок – 8-10 зуб.

Способ приготовления

1. Свеклу вареную, огурцы и плавленые сырки нарезать небольшим кубиком.

Салат из свеклы, который станет вашим любимым: вкуснее винегрета

2. Из горошка слить жидкость и добавить к другим ингредиентам. Перемешать.

Салат из свеклы, который станет вашим любимым: вкуснее винегрета

3. В майонез выдавить чеснок, размешать до однородности и добавить в салат.

4. Перемешать и подавать на стол.

Салат из свеклы, который станет вашим любимым: вкуснее винегрета

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