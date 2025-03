Салат из свеклы, который станет вашим любимым: вкуснее винегрета

Салат из свеклы – это всегда хорошая идея, ведь этот овощ полон витаминов и полезных элементов. А они, как известно, очень необходимы организму, особенно в конце зимы.

Как приготовить салат из свеклы и не превратить его в винегрет, в Instagram рассказала фудблогер с ником cook with me at home. Он состоит из простых ингредиентов, поэтому достаточно бюджетным.

Ингредиенты

Свекла – 750 гр.

Горошек – 300 гр.

Маринованные огурцы – 300 гр.

Плавленый сырок – 280 гр.

Соль

Перец

Майонез – 5-6 ст.л.

Чеснок – 8-10 зуб.

Способ приготовления

1. Свеклу вареную, огурцы и плавленые сырки нарезать небольшим кубиком.

2. Из горошка слить жидкость и добавить к другим ингредиентам. Перемешать.

3. В майонез выдавить чеснок, размешать до однородности и добавить в салат.

4. Перемешать и подавать на стол.

