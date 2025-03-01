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Салат из свеклы, который станет вашим любимым: вкуснее винегрета
Салат из свеклы – это всегда хорошая идея, ведь этот овощ полон витаминов и полезных элементов. А они, как известно, очень необходимы организму, особенно в конце зимы.
Как приготовить салат из свеклы и не превратить его в винегрет, в Instagram рассказала фудблогер с ником cook with me at home. Он состоит из простых ингредиентов, поэтому достаточно бюджетным.
Ингредиенты
- Свекла – 750 гр.
- Горошек – 300 гр.
- Маринованные огурцы – 300 гр.
- Плавленый сырок – 280 гр.
- Соль
- Перец
- Майонез – 5-6 ст.л.
- Чеснок – 8-10 зуб.
Способ приготовления
1. Свеклу вареную, огурцы и плавленые сырки нарезать небольшим кубиком.
2. Из горошка слить жидкость и добавить к другим ингредиентам. Перемешать.
3. В майонез выдавить чеснок, размешать до однородности и добавить в салат.
4. Перемешать и подавать на стол.
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