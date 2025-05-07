Самая безопасная страна Азии: почему путешествие в Сингапур – хорошая идея

Каждый путешественник составляет список приоритетов: бюджет, комфортный перелет, жилье и, конечно, безопасность. Особенно это важно, когда речь идет об Азии – регион чрезвычайно привлекателен культурой, кухней и природой, но неоднозначен с точки зрения стабильности.

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Среди десятков открытых для туристов стран Сингапур в 2025 году уверенно занимает первое место как самая безопасная страна Азии. И даже больше – он входит в топ-10 самых безопасных стран мира. Эксперты рассказали, почему стоит посетить Сингапур.

Город безопасности и порядка

Согласно глобальным рейтингам, Сингапур – пример успешной модели, где строгость закона сочетается с комфортом и открытостью для туристов.

Индекс правопорядка Gallup регулярно предоставляет Сингапуру почти максимальные 95 из 100 баллов. Жители и туристы отмечают, что свободно чувствуют себя днем и ночью.

Глобальный индекс мира (GPI) определяет Сингапур как миролюбивую страну Азии – стабильную, предполагаемую и безопасную для жизни и путешествий.

Индекс безопасности CEOWORLD 2025 ставит страну на 9 место в мире, оставляя позади большинство европейских и азиатских государств.

Это результат эффективной правоохранительной системы, высокого доверия к полиции, низкого уровня преступности и глубоко укоренившейся культуры уважения к закону. В Сингапуре практически не бывает воровства, уличного насилия или мошенничества с туристами – все работает образцово.

Достопримечательности для туристов

Кроме безопасности, это островное государство предлагает удивительную комбинацию урбанистики, природы и культуры. Это один из тех редких случаев, когда футуристический город не кажется холодным или бездушным.

Что стоит увидеть и сделать в Сингапуре:

Сады у залива (Gardens by the Bay) – уникальный парк с гигантскими "супердеревьями" и впечатляющим куполом Облачного леса.

Marina Bay Sands – культовая гостиница с бассейном-инфинити на крыше, панорама из которой захватывает дыхание.

Чайнатаун, Маленькая Индия, Кампонг Глэм – кварталы, где сохранен дух и колорит азиатских культур. Здесь храмы, базары, уличная еда и ремесла.

Максвелл Фуд Центр и Лау Па Сат – гастрономические центры, где за несколько долларов можно отведать настоящий хайнанский рис с курицей, лакс или чили-краба.

Ботанический сад Сингапура – объект наследия ЮНЕСКО.

Южные хребты (Southern Ridges) – пешеходный маршрут над джунглями и городскими парками, который покажет зеленую сторону Сингапура.

Английский – один из официальных языков, поэтому коммуникация не будет проблемой. Общественный транспорт (MRT) работает безупречно: быстро, чисто, безопасно.

Аэропорт Чанги регулярно признают лучшим в мире – он похож на футуристический город с садами, водопадами и кинотеатрами.

В мире, где новости о нестабильности, протестах или эпидемии могут появиться неожиданно, Сингапур дарит уверенность. Это прогнозируемая, организованная, гостеприимная среда, где вы можете просто наслаждаться жизнью без тревоги за безопасность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему одна из самых опасных стран мира привлекает все больше туристов.

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