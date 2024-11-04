Самая старая франшиза в мире: о Годзилле снимут новый фильм

Старейшей кинофраншизой в мире является серия фильмов о динозавре-мутанте Годзиллу. Первая лента при участии устрашающего кайдзю вышла аж в 1954 году, с тех пор мир увидели 36 фильмов и авторы не собираются останавливаться.

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Так в Х (бывший Twitter) японской студии Toho, создавшей легендарного монстра и обладающей правами на него, появилось сообщение, что Такаши Ямазаки подписал контракт на должность режиссера следующей ленты. "Производство нового фильма о Годзилле, сценаристом, режиссером и постановщиком визуальных эффектов которого станет Такаси Ямазаки, получило зеленый свет", – говорится в записи.

Ямадзаки прославился тем, что принес кайдзю-франшизе первый в ее истории "Оскар". В 2024 году его лента "Годзилла минус один" получила статуэтку за лучшие визуальные эффекты. Потратив всего 15 миллионов долларов на производство, Toho собрали в мировом прокате 116 миллионов и получили широкое признание. Критики назвали это большим прорывом для всей франшизы. Ямадзаки также отвечал за сценарий и режиссуру проекта, поэтому студия решила возложить на него эти обязанности еще раз.

Пока неизвестно, станет ли следующая лента продолжением оскароносного "Годзилла минус один" или речь идет об совершенно новой самостоятельной истории. Ленты о монстре нередко никак не связаны сюжетно, их объединяет только его наличие в кадре. Когда ориентировочно выйдет следующий фильм о кайдзю-динозавре, тоже пока не сообщается.

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