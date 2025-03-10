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Самая вкусная и полезная шакшука для завтрака: самый простой рецепт
Одно из самых вкусных блюд из яиц – шакшука. Готовится блюдо очень просто, обязательно добавьте свежие овощи, специи, зелень, все эти продукты придадут блюду особый вкус.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шакшуки, с овощами, грибами и зеленью.
Ингредиенты:
- Томаты обычные – 300 г
- Перец болгарский – 30 г
- Лук красный – 1 шт
- Чеснок – 2 зубчика
- Грибы – 50 г
- Оливковое масло
- Сливочное масло – 30 г
- Шрирача – по желанию
- Соль/Перец
- Кумин
- Яйца 3 шт
Для подачи:
- Перец чили – по вкусу
- Кинза
- Лук шнит
- Свежий хлеб
Способ приготовления:
1. Красный лук и чеснок нарезаем мелким кубиком, обжариваем на смеси сливочного и оливкового масла, добавляем грибы. Обжариваем несколько минут и добавляем болгарский перец, нарезанный соломкой.
2. Далее добавляем томаты и специи, тушим 5-7 минут. В конце добавляем яйца и готовим к готовности белка и жидкого желтка.
3. Подаем со слайсами чили, свежей кинзой, и обязательно любимым хлебом!
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