Самая вкусная и полезная шакшука для завтрака: самый простой рецепт

Одно из самых вкусных блюд из яиц – шакшука. Готовится блюдо очень просто, обязательно добавьте свежие овощи, специи, зелень, все эти продукты придадут блюду особый вкус.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шакшуки, с овощами, грибами и зеленью.

Ингредиенты:

Томаты обычные – 300 г

Перец болгарский – 30 г

Лук красный – 1 шт

Чеснок – 2 зубчика

Грибы – 50 г

Оливковое масло

Сливочное масло – 30 г

Шрирача – по желанию

Соль/Перец

Кумин

Яйца 3 шт

Для подачи:

Перец чили – по вкусу

Кинза

Лук шнит

Свежий хлеб

Способ приготовления:

1. Красный лук и чеснок нарезаем мелким кубиком, обжариваем на смеси сливочного и оливкового масла, добавляем грибы. Обжариваем несколько минут и добавляем болгарский перец, нарезанный соломкой.

2. Далее добавляем томаты и специи, тушим 5-7 минут. В конце добавляем яйца и готовим к готовности белка и жидкого желтка.

3. Подаем со слайсами чили, свежей кинзой, и обязательно любимым хлебом!

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