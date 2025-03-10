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Самая вкусная и полезная шакшука для завтрака: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
705
Рецепт блюда

Одно из самых вкусных блюд из яиц – шакшука. Готовится блюдо очень просто, обязательно добавьте свежие овощи, специи, зелень, все эти продукты придадут блюду особый вкус.

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Что приготовить из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шакшуки, с овощами, грибами и зеленью.

Рецепт шакшуки

Ингредиенты:

  • Томаты обычные – 300 г
  • Перец болгарский – 30 г
  • Лук красный – 1 шт
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Грибы – 50 г
  • Оливковое масло
  • Сливочное масло – 30 г
  • Шрирача – по желанию
  • Соль/Перец
  • Кумин
  • Яйца 3 шт

Для подачи:

  • Перец чили – по вкусу
  • Кинза
  • Лук шнит
  • Свежий хлеб

Способ приготовления:

1. Красный лук и чеснок нарезаем мелким кубиком, обжариваем на смеси сливочного и оливкового масла, добавляем грибы. Обжариваем несколько минут и добавляем болгарский перец, нарезанный соломкой.

Овощи для блюда

2. Далее добавляем томаты и специи, тушим 5-7 минут. В конце добавляем яйца и готовим к готовности белка и жидкого желтка.

Соус для блюда

3. Подаем со слайсами чили, свежей кинзой, и обязательно любимым хлебом!

Готовое блюдо

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