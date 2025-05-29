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Самая вкусная летняя окрошка на айране: рецепт охлаждающего блюда для жаркого лета

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Самая вкусная летняя окрошка на айране: рецепт охлаждающего блюда для жаркого лета

Самое летнее блюдо, которое и насытит и освежит – окрошка. Готовить ее можно с кефиром, минеральной водой, сметаной, йогуртом, айраном. При этом основа всегда – свежие овощи, а именно – огурцы, редиска, зелень. А для более сытного варианта добавьте вареные яйца, филе, ветчину.

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Домашняя окрошка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной окрошки из свежих овощей, с горчицей, зеленью и айраном.

Рецепт окрошки

Ингредиенты:

  • огурец
  • редиска
  • вареное яйцо
  • ветчина/филе курицы/вареная колбаса
  • молодой лук, укроп, петрушка
  • айран
  • американская горчица
  • соль

Способ приготовления: 

1. Порежьте овощи и ветчину. Зелень мелко измельчите. 

Ингредиенты для блюда

2. Залейте айраном, добавьте соль, перемешайте. 

Готовая окрошка

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