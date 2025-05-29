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Самая вкусная летняя окрошка на айране: рецепт охлаждающего блюда для жаркого лета
Самое летнее блюдо, которое и насытит и освежит – окрошка. Готовить ее можно с кефиром, минеральной водой, сметаной, йогуртом, айраном. При этом основа всегда – свежие овощи, а именно – огурцы, редиска, зелень. А для более сытного варианта добавьте вареные яйца, филе, ветчину.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной окрошки из свежих овощей, с горчицей, зеленью и айраном.
Ингредиенты:
- огурец
- редиска
- вареное яйцо
- ветчина/филе курицы/вареная колбаса
- молодой лук, укроп, петрушка
- айран
- американская горчица
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте овощи и ветчину. Зелень мелко измельчите.
2. Залейте айраном, добавьте соль, перемешайте.
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