Самая вкусная летняя окрошка на айране: рецепт охлаждающего блюда для жаркого лета

Самое летнее блюдо, которое и насытит и освежит – окрошка. Готовить ее можно с кефиром, минеральной водой, сметаной, йогуртом, айраном. При этом основа всегда – свежие овощи, а именно – огурцы, редиска, зелень. А для более сытного варианта добавьте вареные яйца, филе, ветчину.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной окрошки из свежих овощей, с горчицей, зеленью и айраном.

Ингредиенты:

огурец

редиска

вареное яйцо

ветчина/филе курицы/вареная колбаса

молодой лук, укроп, петрушка

айран

американская горчица

соль

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи и ветчину. Зелень мелко измельчите.

2. Залейте айраном, добавьте соль, перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: