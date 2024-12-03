Самые дружественные страны Европы: 5 направлений для безопасного отпуска

Выбирая место для следующего отпуска, следует учитывать многие факторы: стоимость проживания, климат, кухню и общую атмосферу. Среди путешественников растет обеспокоенность, что некоторые страны не очень дружелюбны к туристам.

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Эксперты Conde Nast Traveler опубликовали новое исследование, определив европейские страны, которые лучше всего принимают туристов. Франция, например, имеет репутацию неприветливой страны, но многие путешественники говорят, что это миф.

Франция

Согласно прогнозам, к 2025 году Франция станет самой посещаемой страной в мире. Она имеет непревзойденный колорит, привлекающий туристов.

Это лучшее место для всемирно известного искусства, вкусной гастрономии и вина, прекрасных городов и романтических прогулок по побережью. Климат варьируется от средиземноморской жары до умеренного океанического климата с прохладной зимой дальше на север.

Испания

На втором месте – Испания, что многих может удивить, учитывая последние протесты против туризма. Однако некоторые недовольства совсем не запятнали репутации страны.

Веселая, непринужденная культура пляжных видов спорта и сиесты привлекает путешественников со всего мира. По прогнозам, Испания опередит Францию по популярности до 2040 года. Можно исследовать красочное разнообразие оживленных городов и красивых прибрежных поселков, наслаждаясь аутентичными тапасами и паэльей, невероятной архитектурой и сочетанием культур.

Турция

Турция – это уникальное сочетание европейских и азиатских традиций. Страна изобилует популярными местами для отдыха, каждое из которых имеет свою особую индивидуальность и предлагает щедрое гостеприимство своим гостям.

Стамбул – это рай для любителей шопинга. Каппадокия – колоритное место с причудливыми скалами, гостиницами в пещерах и воздушными шарами на рассвете.

Швейцария

Швейцария известна своими увлекательными пешеходными маршрутами, сказочными альпийскими селами и первоклассными снеговыми курортами, поскольку примерно 70% ее территории покрыты горами.

Независимо от времени года вы можете ожидать фантастического отпуска: от очаровательных рождественских ярмарок до купания в идиллических озерах летом. Известная своим нейтралитетом в войне и внешней политике, Швейцария всегда была одной из наиболее приемлемых и покладистых стран на протяжении всей истории. Так что и отношение к туристам у местного населения соответствующее.

Исландия

16 лет подряд Исландия была признана самой безопасной страной в мире, поэтому не удивительно, что туристы чувствуют себя здесь комфортно.

Впечатляющий рельеф Исландии не похож на другие страны Европы. Здесь есть действующие вулканы, огромные ледники и пляжи с черным песком. Это также идеальное место для релаксации, со всемирно известными спа-центрами, такими как Голубая лагуна, где используют многочисленные природные источники для лечебных бассейнов. Конечно, в Исландию едут и чтобы увидеть волшебное северное сияние.

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