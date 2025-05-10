Самые красивые места для кемпинга в Европе: куда поехать, если вам не нужен отель

Кемпинг давно перестал быть исключительно форматом экономного отдыха. Для многих путешественников это сознательный выбор в пользу близости к природе, тишины, мобильности и простоты. В Европе кемпинговые локации часто расположены в местах, недоступных для обычной гостиничной застройки: на склонах гор, в глубинах национальных парков, на берегу рек или вблизи исторических памятников.

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Современные европейские кемпинги варьируются от базовых локаций с минимальной инфраструктурой до оборудованных площадок с душевыми, кухнями, зонами для отдыха и прокатом снаряжения. Эксперты рассказали о самых красивых местах для кемпинга, которые рекомендуют сами путешественники.

Захватывающие виды из норвежского фьорда

Кемпинг Veganeset – невероятное место среди норвежских фьордов. Оно отдаленное, но добраться до него не будет стоить особых усилий. Фьорд расположен недалеко от деревни Балестранд. Пейзажи здесь просто потрясающие, а летом светло даже в полночь,. Инфраструктура без роскоши, но с хорошими ванными комнатами. Путешественники говорят, что это лучший и одновременно самый дешевый кемпинг в Норвегии.

В гармонии с природой, Словения

Спрятанный на берегу реки Соча в отдаленном уголке Словении, кемпинг Jelinc (от 10 евро со взрослого за день) расположен среди живописных пейзажей национального парка Триглав. Здесь невероятные виды на сосновые леса, ледниковые озера и заснеженные вершины. Мест здесь немного, удобства простые, но атмосфера впечатляющая, говорят туристы. По субботам здесь устраивают традиционные словенские вечера с угощениями и песнями.

Пицца и пиратские игры в Португалии

Ночь в эко-кемпинге Salema (взрослые – от 6 евро, место для палатки – от 7 евро за ночь) запомнится надолго. Он расположен почти в самом западном углу Алгарве – гораздо более тихом и менее коммерческом месте, чем центральная часть региона. Здесь можно самостоятельно выбрать место на склоне, а затем спуститься к бару и игровой площадке. "Пицца была непревзойденная, а наши дети были в восторге – они играли на деревянном пиратском корабле", – поделились впечатлениями путешественники.

Кемпинг в Греции

В кемпинге Delphi можно установить палатку на склонах Парнаса – там, где когда-то, по легендам, обитали боги. Место для двух палаток стоит от 27 евро за ночь. Местные радушно угощают вином и козьим сыром. На рассвете стоит отправиться в путешествие по месту, где рождались мифы. А после прогулки стоит искупаться в бассейне кемпинга, из которого открывался вид на Коринфский залив – в 300 метрах ниже.

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