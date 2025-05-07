Самые красивые места Европы: топ-15 для путешественников

Европа - это континент, который сочетает в себе удивительную природную красоту и впечатляющее культурное наследие. Ее пейзажи меняются так стремительно и эффектно, что каждое путешествие превращается в настоящее приключение.

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От заснеженных гор до теплого средиземноморского побережья, от глубоких зеленых долин до скалистых берегов - Европа способна удивить даже искушенного путешественника. Здесь каждый найдет что-то для себя - романтические города, дикие национальные парки или исторические достопримечательности.

15 самых красивых мест Европы, которые обязательно стоит увидеть собственными глазами, рекомендует Lonely Planet. Эти локации вдохновляют, завораживают и оставляют след в сердце надолго.

Валлетта на Мальте

Этот город поражает своей кинематографической красотой и многовековой историей. Этот город-крепость, построенный рыцарями Святого Иоанна, очаровывает узкими улочками, барочной архитектурой и панорамой Средиземного моря.

Особое очарование Валлетте придают яркие деревянные балконы, которые украшают старинные дома.

Путешественников привлекают такие достопримечательности, как Дворец Великого магистра и собор Святого Иоанна с работами Караваджо. Весна - лучшее время для визита: меньше туристов, цветут цветы, а погода мягкая и солнечная. Валлетта - это идеальное место, чтобы совместить отдых с культурным открытием.

Озеро Бохинь в Словении

Это настоящее сокровище для ценителей природной красоты и спокойствия. Расположенное в сердце Национального парка Триглав, это живописное озеро захватывает своей чистотой, голубовато-зелеными водами и драматическим горным ландшафтом вокруг.

Здесь идеально сочетаются активный отдых и умиротворение: можно купаться, кататься на каяке или подниматься в горы. Одной из главных природных достопримечательностей является водопад Савица - впечатляющий каскад среди скал. Озеро менее туристическое, чем знаменитый Блед, что делает его отличным выбором для спокойного отдыха среди природы. Лучше всего приезжать на несколько дней, чтобы полностью насладиться горными пейзажами, тропами и чистым воздухом.

Национальный парк Кернгормс в Шотландии

Это живописная жемчужина Британских островов, идеальная для активного и созерцательного отдыха. Здесь, среди скалистых мунро, сосновых лесов и чистых озер, легко убежать от городского шума и окунуться в настоящую природу.

Парк - дом единственного в стране стада диких северных оленей, а также множества редких птиц и млекопитающих. Любители гор смогут покорить вершины Керн-Горм и Бен-Макдуи, а поклонники истории - посетить замок Балморал.

Зимой здесь доступны лыжи, летом - походы, а круглый год - невероятные пейзажи. А еще именно в Кернгормсе можно наблюдать звезды, метеоры и даже северное сияние, благодаря статусу парка темного неба.

Стокгольм, Швеция

Это один из самых элегантных европейских городов, который поражает сочетанием исторической архитектуры, природной красоты и скандинавского стиля. Расположенный на многочисленных островах и омываемый Балтийским морем, он предлагает уникальный баланс между урбанистикой и дикой природой.

Старый город с мощеными улицами, средневековыми зданиями и роскошным Королевским дворцом - это настоящее путешествие во времени.

Зимой здесь царит уютная атмосфера со снегом, ярмарками и традиционным глинтвейном, а летом - возможность исследовать тысячи островов архипелага. Прогулки на паромах, каяках и наблюдение за тюленями добавляют приключений к отдыху. Стокгольм - это город, идеально подходящий как для спокойного отпуска, так и для активного исследования северной культуры.

Ионические острова в Греции

Это настоящий рай для тех, кто мечтает о неторопливом путешествии от одного греческого острова к другому. Этот архипелаг очаровывает бирюзовыми водами, зелеными горными склонами и волшебными венецианскими городами. Здесь можно начать день в кафе с видом на бухту, а закончить - на отдаленной пляжной тропинке Итаки среди пения цикад.

Путешественники могут легко добраться с острова на остров благодаря удобному паромному сообщению. Корфу, Пакси, Лефкада, Итака, Кефалония и Закинф - каждый из них имеет свой неповторимый характер и пейзажи, которые надолго остаются в памяти. Это идеальное место для отдыха, вдохновения и встречи с аутентичной греческой культурой.

Национальный парк Тейде, Тенерифе

Это удивительная смесь драматических вулканических пейзажей и космической тишины. Сердцем парка является Пико-дель-Тейде - самая высокая вершина Испании, возвышающаяся над облаками на высоту более 3700 метров. Пейзаж вокруг - как из фантастического фильма: лавовые поля, красные кратеры и окаменевшие потоки застывшей магмы.

Сюда приезжают не только ради трекинга, но и ради невероятного ночного неба - Тейде считается одним из лучших мест для астрономических наблюдений в Европе. Путешественникам доступны канатная дорога, походные маршруты и даже организованные туры в обсерваторию с мощными телескопами. Этот парк - обязательная остановка для тех, кто хочет увидеть другую, суровую и магическую сторону Канарских островов.

Долина Луары, Франция

Это настоящий клад для ценителей истории, архитектуры и живописных ландшафтов. Вдоль самой длинной реки страны, Луары, расположены более 300 замков - от средневековых крепостей до дворцов эпохи Возрождения.

Этот регион, занесенный в список мирового наследия ЮНЕСКО, также славится винами, цветущими садами и очаровательными деревнями. Путешествия здесь лучше всего совершать на велосипеде, воспользовавшись известным маршрутом La Loire à Vélo, простирающимся на 900 км.

Обязательные к посещению замки - Шамбор, Блуа, Шомон-сюр-Луар и аббатство Фонтевро, где покоятся легендарные фигуры средневековья. Весна и осень - идеальные времена года, чтобы насладиться красотой долины без толпы туристов.

Национальный парк Плитвицкие озера, Хорватия

Это одно из самых впечатляющих природных чудес Хорватии, завораживающее посетителей в любое время года. Расположенный в Динарских Альпах, парк славится каскадом из 16 озер разных оттенков - от изумрудного до кобальтового, - которые соединены сотнями водопадов. Вдоль озер проложены деревянные мостики и тропы, позволяющие увидеть эту красоту вблизи.

Весной здесь грохочут полноводные водопады, осенью - пылают цвета леса, а зимой озера превращаются в ледяное королевство. Парк является домом для многочисленных видов диких животных, среди которых медведи, рыси и волки. Туристам стоит пройти маршрут K - самый длинный, но самый полный путь, который открывает все озера и панорамы парка.

Лофотенские острова, Норвегия

Это воплощение арктической сказки, где величественная природа меняет настроение в зависимости от времени года. Зимой вас встретит загадочное северное сияние, а летом - бесконечное полуночное солнце, окрашивающее пейзаж в золотые оттенки. Архипелаг поражает скалистыми горами, бирюзовым морем и рыбацкими деревушками с красочными домиками.

Особенно стоит посетить остров Москенесойя - настоящее сокровище дикой природы, где можно подняться на вершину Германнсдальстинден и насладиться панорамой норвежского Севера. Лофотены также славятся современной гастрономией: арктические продукты превращаются здесь в произведения искусства в ресторанах мирового уровня. Посетите уникальную "Кухню на краю света", чтобы совместить природу и кулинарные открытия.

Черный лес (Шварцвальд) в Германии

Это место, которое выглядит так, как будто вышло из сказки. Густые леса, состоящие из сосны, пихты, бука и березы, создают атмосферу загадочности и магии. Островки тумана, зловещая тишина леса и путешествия по старинным тропам могут напомнить сюжеты из легенд о ведьмах и лесорубах.

Это идеальное место для любителей природы, которые хотят почувствовать настоящую сказочную атмосферу, живущую в глубинах леса. Кроме того, регион славится своими термальными водами в Баден-Бадене и живописными маршрутами, например шоссе Черного леса (B500), которое ведет через прекрасные виды на лесистые холмы и ледниковые озера. Если вы ищете спокойствие и единение с природой, не забывайте заглянуть в центр национального парка в Рухештайне, где можно получить все необходимые карты и советы для вашего путешествия.

Национальный парк Высокий Тауэрн, Австрия

Это идеальное место для тех, кто стремится к горным приключениям. Благодаря своему масштабному размеру (1856 кв. км) и огромным природным богатствам, парк привлекает туристов и альпинистов со всего мира. Главным украшением является гора Гроссглокнер, самая высокая вершина Австрии (3798 м), которая доминирует над Альпами, и ледник Пастерце, который является самым длинным в Восточных Альпах. В то же время водопад Криммлер, который сбрасывается с высоты 380 м, придает этому месту особое величие.

Горы здесь имеют суровый и захватывающий характер: вы найдете заснеженные склоны, поднимающиеся до 3000 м, и дикие животные, такие как серны, козероги, беркуты и бородатые стервятники. Чтобы получить незабываемые впечатления, обязательно запишитесь на экскурсии с рейнджерами, которые помогут вам познать жизнь природы.

Для водителей настоящей находкой будет высокогорная дорога Гроссглокнер, которая обеспечивает незабываемые виды на горы, ледники и озера. Этот маршрут с 36 поворотами и средним уклоном 9% является одним из лучших автомобильных маршрутов Европы, открыт с конца апреля до начала ноября. Перед путешествием проверьте погодные условия и дорожные условия, чтобы максимально насладиться поездкой.

Азорские острова, Португалия

Это архипелаг из девяти вулканических островов, которые сверкают на западе Европы, среди бурной средней Атлантики. Здесь вы найдёте природу в её чистейшем виде: от лавовых вершин до субтропических садов, от кальдерных озёр до туманных лавровых лесов. Идеальное место для тех, кто ищет спокойствие и ощущение прикосновения к нетронутой природе.

Остров Сан-Мигел, самый известный из архипелага, станет отличным началом для вашего путешествия. Плавание в термальных водах Калдейра-Велья даст вам ощущение восстановления и является одним из самых больших удовольствий на острове. Посещение ботанических садов Флореши, где расцветают азалии и гортензии, принесет вам огромное эстетическое удовольствие, а на Фаяле вас ждет незабываемое впечатление от наблюдения за кашалотами и горбатыми китами, выныривающими из глубины Атлантики.

Для тех, кто любит горные приключения, поднятие на Пику (2351 м) - самую высокую точку архипелага - открывает сенсационные виды на все острова, раскинувшиеся вокруг. Это не просто прогулка, а настоящее путешествие к вершине мира, где можно увидеть не только огромные просторы, но и ощутить величие природы.

Кольцо Керри, Ирландия

Этот маршрут охватывает 179 км побережья графства Керри, считается одним из самых красивых мест Ирландии. Здесь вы найдете драматические пейзажи с высокими морскими скалами, пышными лугами, каменными фортами и живописными деревнями. Впечатляющие пейзажи дополняются историческими достопримечательностями, такими как священные источники и средневековые руины, которые придают месту мистическое ощущение.

Особенно стоит посетить остров Скеллиг Майкл, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, где монахи поселились еще в VI веке. На Скеллиг Ринг также можно увидеть романтические руины приората Баллинскеллигс, что добавляет еще больше очарования этому месту. Рекомендуется путешествовать в мае или сентябре, когда есть возможность наслаждаться хорошей погодой без толпы туристов.

Стромболи, Италия

Это вулканический остров, возвышающийся над Тирренским морем и является одним из самых привлекательных среди Эолийских островов, охраняемых ЮНЕСКО. Известный своими драматическими пейзажами, он очаровывает идеальной конической формой вулкана, который регулярно извергает лаву, создавая природные "ночные фейерверки".

Остров привлекает не только любителей природы, но и поклонников истории и романтики, ведь именно здесь зародился знаменитый роман между Ингрид Бергман и Роберто Росселлини во время съемок фильма "Стромболи". Вы можете отдохнуть на чернопесчаных пляжах, таких как Фикогранде, и нырять в прозрачные воды, но самое интересное - это подъем к кратеру вулкана с опытным гидом. Если хотите максимально насладиться атмосферой, останьтесь на несколько дней, чтобы почувствовать настоящую магию острова.

Швейцарский национальный парк

Это единственный национальный парк Швейцарии, расположенный на юго-востоке страны, в долине Энгадин, на границе с Италией. Здесь природа охраняется с 1914 года: не вырубаются деревья, не выкашиваются луга и не охотятся на животных. Это идеальное место для альпийских походов, с множеством троп, извивающихся через леса, пастбища, ледники и вересковые пустоши.

Популярным маршрутом является 21-километровый поход к озерам Макун, что подарит невероятные пейзажи с 23 озерами цвета самоцветов. Для тех, кто хочет еще больше погрузиться в дикую природу, можно заказать экскурсию с гидом, чтобы увидеть местных диких животных, таких как козероги, серны и беркуты. Для настоящих приключенцев есть возможность переночевать в отеле Чаманна-Клуоцца, который находится на высоте 1882 метра и к которому ведет увлекательный 3,5-часовой поход.

OBOZ.UA писал ранее, почему туристов как магнитом тянет на Доломитовые Альпы, расположенные в Италии.

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