Самые красивые места в Канаде: топ-5 локаций

Канада – одна из самых привлекательных стран мира для путешественников, которые ищут дикую природу, уникальные ландшафты и разнообразные маршруты отдыха. Благодаря обширной территории и природному разнообразию, она предлагает множество локаций для туризма – от прибрежных троп до национальных парков мирового значения.

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В этой подборке эксперты Lonely Planet собрали топ-5 самых красивых мест Канады, которые заслуживают внимания. Путешественники сюда приезжают не только за видами, но и за чувством простора, тишины и гармонии.

Национальный парк Гросс-Морн, Ньюфаундленд и Лабрадор

Гросс-Морн – это не просто парк, а настоящая геологическая сказка. Его оранжевые скалы Платолендс напоминают марсианские ландшафты, а пресноводный фьорд Вестерн-Брук-Понд ошеломляет спокойствием и глубиной. Здесь можно увидеть обнаженную мантию Земли, подняться на вершину горы Гросс-Морн или отправиться на лодке среди скалистых обрывов.

Совет: круизы по Вестерн-Брук-Понду проводятся с мая по октябрь – лучшее время для поездки.

Остров Фого

Фого – это микромир с 2200 жителями, где современное искусство гармонично сочетается с рыболовными традициями. Отель Fogo Island Inn прославил остров среди ценителей дизайна, но настоящую "душу" места раскрывают дружелюбные жители, старые дома, музыкальные вечера. Обязательно прогуляйтесь к статуе большой гагарки и отправляйтесь на экскурсию в колонию тупиков.

Совет: спланируйте визит вместе с поездкой в Твиллингейт – сердце так называемой "Аллеи Айсбергов".

Островная прогулка, остров Принца Эдварда

Пешеходная тропа протяженностью 700 км, охватывающая весь остров Принца Эдварда, – настоящий подарок для любителей природы. Она проходит через пляжи, дюны, красные грунтовые дороги и даже старую железную дорогу. Идея принадлежит местному пенсионеру, а реализация получилась удивительной: здесь каждый шаг – как в путешествии в собственном темпе.

Совет: пройдите по участкам 17–18, чтобы насладиться видом на дюны Национального парка острова.

Тропа Кабот, Новая Шотландия

Кабот-Трейл – это 297 км увлекательных пейзажей, простирающихся вдоль побережья острова Кейп-Бретон. Путь проходит через скалы, хвойные леса и поселения, где еще звучит шотландский гэльский. Путешествуя по этой трассе, обязательно остановитесь на тропе Скайлайн, чтобы встретить закат над океаном.

Совет: отправляйтесь в туры по каякингу или наблюдение за китами – невероятные впечатления гарантированы.

Залив Фанди, Нью-Брансвик

Фанди – уникальный залив, где приливы могут достигать высоты до 16 метров. Каждый день океан "дышит", выталкивая и втягивая миллиарды тонн воды. В Провинциальном парке Хоупвелл-Рокс можно во время отлива прогуляться по морскому дну, а во время прилива – проплыть байдаркой между каменными скалами.

Совет: отправляйтесь на каякинг с гидом – это безопасный и незабываемый способ увидеть залив изнутри.

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