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Самые необычные пейзажи мира: список и фото

Алина Милсент
NewsLife
4 минуты
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Самые необычные пейзажи мира: список и фото

Можно сколько угодно любовались шедеврами архитектуры или современными чудесами техники, но природе всегда есть чему удивить. Со временем она создает пейзажи, которые кажутся нереальными – будто те вырвались из страниц фантастических книг.

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Издание CNN обнародовало подборку самых причудливых и впечатляющих ландшафтов планеты. Каждое из этих мест – не просто географическая точка, а целый мир, исполненный символики, красоты и загадок.

Кингли-Вейл, Великобритания

Самые необычные пейзажи мира: список и фото

На юге Англии, в графстве Сассекс, растет древняя тисовая роща, известная как Кингли-Вейл. Эти деревья, со скрученными стволами и причудливыми изгибами, похожи на персонажей готической сказки. Их возраст, по оценкам, превышает 2000 лет. Когда-то такие тисы вырубали для создания английских длинных луков, поэтому сохранение этой рощи – настоящая редкость.

Волшебные дымоходы, Турция

Самые необычные пейзажи мира: список и фото
Самые необычные пейзажи мира: список и фото

В Каппадокии природа "вылепила" из камня целые сказочные башни, которые местные называют волшебными дымоходами. Их вычурные формы появились благодаря эрозии мягких пород вокруг твердого базальта. Более того – во многих из этих скал спрятаны древние пещерные дома и подземные города, где скрывались ранние христиане.

Дорога Великанов, Северная Ирландия

Самые необычные пейзажи мира: список и фото

Побережье Северной Ирландии украшает одна из самых легендарных геологических формаций – Дорога Великанов. Шестигранные базальтовые столбы возникли в результате охлаждения лавы, но местные жители до сих пор рассказывают о великане Финне МакКуле, который якобы создал этот путь, чтобы встретиться с врагом в Шотландии.

Валуны Моераки, Новая Зеландия

Самые необычные пейзажи мира: список и фото

На пляже Коэкохе в Новой Зеландии лежат удивительные сферические валуны, кажущиеся остатками другой цивилизации. Местная маорийская легенда гласит, что это остатки разрушенного каноэ. На самом же деле эти геологические шары формировались миллионы лет в недрах земли, пока не появились на поверхности из-за эрозии.

Большая Голубая Дыра, Белиз

Самые необычные пейзажи мира: список и фото

Гигантская морская пропасть диаметром 300 метров – настоящий магнит для дайверов. Она является частью системы Белизского барьерного рифа и образовалась в результате затопления известняковых пещер после ледникового периода. Благодаря Жаку Кусто дыра получила мировую славу, а недавно были созданы подробные 3D карты ее подводных глубин.

Каньо Кристалес, Колумбия

Самые необычные пейзажи мира: список и фото

Эту реку часто называют "рекой пяти цветов" или даже "жидким радужным сердцем планеты". Причиной уникальной окраски воды является растение Macarenia clavigera, изменяющее свой цвет на красный, желтый и зеленый в особый период года. Этот удивительный эффект можно наблюдать только с сентября по ноябрь.

Мертвое болото, Намибия

Самые необычные пейзажи мира: список и фото

Среди пустыни Намиб лежит сюрреалистическое место – Мертвое болото. Скелеты мертвых деревьев старше 900 лет стоят среди белых соляных отложений и ярко-оранжевых дюн. Из-за чрезвычайно сухого климата деревья не разлагаются, создавая жутко-гармонический пейзаж.

Шоколадные холмы, Филиппины

Самые необычные пейзажи мира: список и фото

1268 симметричных холмов на острове Бохоль похожи на шоколадные трюфели, особенно в сухой сезон, когда трава буреет. Их происхождение остается загадкой, хотя ученые считают, что это результат карстовых процессов. А вот местные говорят – это слезы гиганта, горевавшего по утраченной любви.

Килауэа, Гавайи

Самые необычные пейзажи мира: список и фото
Самые необычные пейзажи мира: список и фото

Самый активный вулкан в мире, Килауэ, регулярно напоминает о своей силе. Его раскаленная лава образует настоящий ад на земле, но туристов привлекает невероятная красота природной стихии. Последнее извержение в конце 2024 года снова принесло зрелищные фонтаны лавы до 90 метров высотой.

Озеро Хильер, Австралия

Самые необычные пейзажи мира: список и фото

Розовое озеро расположено всего в нескольких метрах от океана. Цвет вызывают микроводоросли Dunaliella salina и галофильные бактерии, обитающие в соленой воде. Этот контраст – настоящая природная аномалия.

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