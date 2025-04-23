Самые необычные пейзажи мира: список и фото

Можно сколько угодно любовались шедеврами архитектуры или современными чудесами техники, но природе всегда есть чему удивить. Со временем она создает пейзажи, которые кажутся нереальными – будто те вырвались из страниц фантастических книг.

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Издание CNN обнародовало подборку самых причудливых и впечатляющих ландшафтов планеты. Каждое из этих мест – не просто географическая точка, а целый мир, исполненный символики, красоты и загадок.

Кингли-Вейл, Великобритания

На юге Англии, в графстве Сассекс, растет древняя тисовая роща, известная как Кингли-Вейл. Эти деревья, со скрученными стволами и причудливыми изгибами, похожи на персонажей готической сказки. Их возраст, по оценкам, превышает 2000 лет. Когда-то такие тисы вырубали для создания английских длинных луков, поэтому сохранение этой рощи – настоящая редкость.

Волшебные дымоходы, Турция

В Каппадокии природа "вылепила" из камня целые сказочные башни, которые местные называют волшебными дымоходами. Их вычурные формы появились благодаря эрозии мягких пород вокруг твердого базальта. Более того – во многих из этих скал спрятаны древние пещерные дома и подземные города, где скрывались ранние христиане.

Дорога Великанов, Северная Ирландия

Побережье Северной Ирландии украшает одна из самых легендарных геологических формаций – Дорога Великанов. Шестигранные базальтовые столбы возникли в результате охлаждения лавы, но местные жители до сих пор рассказывают о великане Финне МакКуле, который якобы создал этот путь, чтобы встретиться с врагом в Шотландии.

Валуны Моераки, Новая Зеландия

На пляже Коэкохе в Новой Зеландии лежат удивительные сферические валуны, кажущиеся остатками другой цивилизации. Местная маорийская легенда гласит, что это остатки разрушенного каноэ. На самом же деле эти геологические шары формировались миллионы лет в недрах земли, пока не появились на поверхности из-за эрозии.

Большая Голубая Дыра, Белиз

Гигантская морская пропасть диаметром 300 метров – настоящий магнит для дайверов. Она является частью системы Белизского барьерного рифа и образовалась в результате затопления известняковых пещер после ледникового периода. Благодаря Жаку Кусто дыра получила мировую славу, а недавно были созданы подробные 3D карты ее подводных глубин.

Каньо Кристалес, Колумбия

Эту реку часто называют "рекой пяти цветов" или даже "жидким радужным сердцем планеты". Причиной уникальной окраски воды является растение Macarenia clavigera, изменяющее свой цвет на красный, желтый и зеленый в особый период года. Этот удивительный эффект можно наблюдать только с сентября по ноябрь.

Мертвое болото, Намибия

Среди пустыни Намиб лежит сюрреалистическое место – Мертвое болото. Скелеты мертвых деревьев старше 900 лет стоят среди белых соляных отложений и ярко-оранжевых дюн. Из-за чрезвычайно сухого климата деревья не разлагаются, создавая жутко-гармонический пейзаж.

Шоколадные холмы, Филиппины

1268 симметричных холмов на острове Бохоль похожи на шоколадные трюфели, особенно в сухой сезон, когда трава буреет. Их происхождение остается загадкой, хотя ученые считают, что это результат карстовых процессов. А вот местные говорят – это слезы гиганта, горевавшего по утраченной любви.

Килауэа, Гавайи

Самый активный вулкан в мире, Килауэ, регулярно напоминает о своей силе. Его раскаленная лава образует настоящий ад на земле, но туристов привлекает невероятная красота природной стихии. Последнее извержение в конце 2024 года снова принесло зрелищные фонтаны лавы до 90 метров высотой.

Озеро Хильер, Австралия

Розовое озеро расположено всего в нескольких метрах от океана. Цвет вызывают микроводоросли Dunaliella salina и галофильные бактерии, обитающие в соленой воде. Этот контраст – настоящая природная аномалия.

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