Самые популярные фильмы-сказки всех времен: топ-15

Сказочные истории увлекают человеческое воображение на протяжении веков. Они пробуждают самые сокровенные страхи и надежды.

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Кроме того, к счастью, их легко адаптировать для экранизаций, потому в мире появилось немало интересных картин. О 15 лучших фильмах, вдохновленных сказочными сюжетами, рассказал KnowInsiders.

1. Красные туфли (1948)

Классическая экранизация сказки Андерсена "Красные туфли" рассказывает о балерине Вики Пейдж, которая сталкивается с выбором между карьерой и любовью. Кроме увлекательного сюжета фильм поражает удивительными балетными постановками.

2. Принцесса-невеста (1987)

Этот культовый фильм по роману Уильяма Голдмана рассказывает историю Лютик, фермерской девушки, которая влюбляется в Вестле. Любовь, измена и приключения создают незабываемую сказку, которая до сих пор очаровывает зрителей.

3. Аладдин (2019)

Снятый по мотивам одноименной арабской сказки, этот фильм о приключениях бедного парня Аладдина, его любимой принцессе Жасмин и волшебной лампе, увлекает своими приключениями, комедийностью и остроумными диалогами.

4. Красавица и чудовище (2017)

Эта романтическая история о красавице Белле и очарованном принце продолжает завоевывать сердца зрителей. Версия 2017 года с Эммой Уотсон в главной роли стала чрезвычайно популярной, благодаря отличным визуальным эффектам и эмоциональной истории.

5. Малефисента (2014)

Фильм рассказывает историю с точки зрения злодейки из сказки "Спящая красавица" – Малефисенты. Этот темный, но трогательный фильм показывает, как любовь и измена могут превратить доброго человека в злую ведьму.

6. Волшебник страны Оз (1939)

Это одна из самых известных экранизаций сказочных историй. Происшествия девочки Дороти, попадающей в фантастический мир страны Оз, стали классикой кинематографа. Фильм был отмечен двумя "Оскарами" и остается популярным по сей день.

7. Белоснежка: Месть гномов (2012)

Это еще одна интерпретация истории о Белоснежке. Фильм поражает визуальной красотой, а Джулия Робертс в роли злой королевы добавила фильму утонченного юмора и глубины.

8. Золушка (2015)

Классическая сказка о Золушке обрела новую жизнь в этой экранизации. Великолепные костюмы, визуальные эффекты и глубокий эмоциональный контекст сделали этот фильм одним из лучших в своем жанре.

9. Белоснежка и охотник (2012)

Это более темная интерпретация истории о Белоснежке. В этом фильме королева Равенна становится злом, которое Белоснежка должна победить, чтобы сохранить свою жизнь. К счастью, ей на помощь приходит принц Эрик.

10. Очарованная (2007)

Эта волшебная история о принцессе Жизель, погружаемой в реальный мир Нью-Йорка, стала одной из любимых сказок зрителей. Фильм наполнен юмором и музыкой и прекрасно совмещает сказочный мир с реальностью.

11. Чем дальше в лес (2014)

Мюзикл от Disney, снятый Робом Маршаллом по сценарию Джеймса Лапина, объединяет несколько сказок братьев Гримм, таких как "Красная шапочка", "Золушка", "Рапунцель" и "Джек и бобовый стебель". Фильм совмещает магию, музыку и драму, создавая незабываемую атмосферу.

12. Братья Гримм (2005)

Это фантастическое изображение братьев Гримм и их похождений в мире, где сказки становятся реальностью. Фильм дарит зрителям визуальные удовольствия и интересную сюжетную линию, объединяющую как исторические факты, так и вымысел.

13. Алиса в стране чудес (2010)

Это одна из самых зрелищных адаптаций знаменитой сказки Льюиса Кэррола. Фильм Тима Бертона поражает своими визуальными эффектами и искусной игрой актеров, передавая весь сюрреалистический мир Алисы.

14. Эдвард Руки-ножницы (1990)

Фантастический фильм Тима Бертона о созданном гуманоиде с ножницами вместо рук. История умиляет своим гуманизмом и вечной темой одиночества и принятия.

15. Черный лебедь (2010)

Хотя это не классическая сказка, этот фильм вдохновлен "Лебединым озером". Темная, психологическая драма с элементами сказочной магии создает напряженную и эмоциональную атмосферу, поражающую глубину души.

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