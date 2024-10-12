Самые популярные сериалы на Netflix: актуальный рейтинг в Украине

Netflix – самая популярная платформа для просмотра фильмов и сериалов. Традиционно в топ попадают только самые лучшие сюжеты и проекты. На сайте можно посмотреть рейтинг популярности сериалов в разных странах.

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Относительно Украины, сейчас лидирует романтическая комедия "Никто этого не хочет", триллер на основе реальных событий "Чудовища" и культовая экранизация популярного романа "Идеальная пара". Netflix также обнародовал топ-10 самых популярных сериалов, которые этой осенью выбирают украинцы.

Никто этого не хочет

Далекая от религии авторша подкаста влюбляется в одинокого раввина. Отношения будут непростыми. Придется столкнуться со всеми различиями во взглядах и культурных традициях. Но переживут ли эти отношения все вмешательства со стороны семьи?

В ролях: Кристен Белл, Адам Броди, Джастин Люпе.

Чудовище: История Лайла и Эрика Менендесов

Криминальная драма на основе реальных событий никого не оставит равнодушными. Это история о братьях Менендес, осужденных за жестокое убийство собственных родителей в Беверли-Хиллз в 1989 году. Но в ходе судебного процесса начинают открываться страшные семейные тайны.

В ролях: Хавер Бардем, Хлоя Севиньи, Купер Кох.

Идеальная пара

Амелия – счастливая невеста. Она выходит замуж за мужчину из одной из самых богатых семей в Нантакете, но внезапная смерть срывает свадьбу. Подозревают каждого.

В ролях: Николь Кидман, Лив Шрайбер, Ив Гьюсон.

Эмили в Париже – 4

Эмили ждут новые увлечения, новая мода, новые друзья, новые (и старые) любовники. Эмили расправляет крылья, получив работу в городе своей мечты.

В ролях: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Больо, Эшли Парк.

Каос

На горе Олимп издавна царит раздор и хаос. Великий Зевс упал в паранойю, так что трем простым смертным приходится спасать будущее человечества.

В ролях: Джефф Голдблюм, Джанет Мактир, Дэвид Тьюлис.

Успеть до 30

Три героини с разными характерами и взглядами на жизнь после ряда неудач случайно встречаются в день своего 29-летия и решают круто изменить все – всего за год достичь то, на что не хватало смелости.

В ролях: Дарья Петрожицкая, Анна Кошмал, Анастасия Остреинова.

Когда замирает сердце

Это популярный сериал о взрослении, где подростки Чарли и Ник познают школьную жизнь и первую любовь. Ребята начинают понимать, что их объединяет несколько больше, чем необычная дружба.

В ролях: Кит Коннор, Джо Локк, Уильям Гао.

Остров миллиардеров

Безжалостная владелица бизнеса стремится совершить недружественное поглощение своего конкурента, чтобы стать крупнейшим производителем лосося в мире.

В ролях: Трине Уигген, Свейн Роджер Карлсен, Рагне Гранд.

Крепостная

Украинский драматический исторический телесериал о судьбе крепостной женщины Екатерины, которая борется за свободу в XIX веке в Нежине.

В ролях: Екатерина Ковальчук, Алексей Яровенко, Станислав Боклан, Ольга Сумская.

Эмили в Париже, 1 сезон

Уже несколько лет "Эмили в Париже" неизменно держится на вершине чартов. Легкая романтическая комедия о работе, друзьях и любви на фоне атмосферы прекрасного города заставляет забыть все заботы сегодняшнего дня.

В ролях: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Больо, Эшли Парк.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему сериал "Каос" на Netflix закрыли после первого сезона.

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