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Самые вкусные и удачные чебуреки без теста: рассказываем, из чего приготовить

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Рецепт чебуреков

Домашние чебуреки можно готовить не только из дрожжевого теста, но и просто из лаваша. Для начинки лучше всего подойдет мясной фарш, например, телятина. 

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Вкусные и сочные чебуреки

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и сытных беляшей с телятиной и острым перцем.

Рецепт чебурека

Ингредиенты:

  • Телятина – 0,5 кг
  • Лаваш – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Острый перец – 1/2 шт.
  • Соль, черный перец – по вкусу
  • Молотый кориандр – 1/2 ч.л
  • Сладкая паприка – 1 ч.л
  • Помидор – 1 шт.
  • Моцарелла – 200 г
  • Твердый сыр – 50 г
  • Яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Телятину пропускаем через мясорубку с крупной сеткой. На сковороде обжариваем лук, чеснок и острый перец до золотистого цвета.

Фарш для блюда

2. Добавляем фарш, готовим, пока не испарится влага, затем добавьте специи. В готовый фарш добавляем моцареллу, тертый сыр и нарезанный кубиком помидор, хорошо вымешиваем.

Готовая начинка

3. Из лаваша вырежьте 2 круга: один большой, второй – в 2 раза меньше. Накладываем фарш на больший круг, накрываем меньшим.

Приготовление блюда

4. Взбитым яйцом смазываем края и заворачиваем. Снаружи также обмазываем яйцом. Обжариваем на сухой сковороде до румяной корочки со всех сторон.

Готовый беляш

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