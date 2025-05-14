Самые вкусные и удачные чебуреки без теста: рассказываем, из чего приготовить

Домашние чебуреки можно готовить не только из дрожжевого теста, но и просто из лаваша. Для начинки лучше всего подойдет мясной фарш, например, телятина.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и сытных беляшей с телятиной и острым перцем.

Ингредиенты:

Телятина – 0,5 кг

Лаваш – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Острый перец – 1/2 шт.

Соль, черный перец – по вкусу

Молотый кориандр – 1/2 ч.л

Сладкая паприка – 1 ч.л

Помидор – 1 шт.

Моцарелла – 200 г

Твердый сыр – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Телятину пропускаем через мясорубку с крупной сеткой. На сковороде обжариваем лук, чеснок и острый перец до золотистого цвета.

2. Добавляем фарш, готовим, пока не испарится влага, затем добавьте специи. В готовый фарш добавляем моцареллу, тертый сыр и нарезанный кубиком помидор, хорошо вымешиваем.

3. Из лаваша вырежьте 2 круга: один большой, второй – в 2 раза меньше. Накладываем фарш на больший круг, накрываем меньшим.

4. Взбитым яйцом смазываем края и заворачиваем. Снаружи также обмазываем яйцом. Обжариваем на сухой сковороде до румяной корочки со всех сторон.

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