Самый большой водный аттракцион в Европе: где провести незабываемые выходные во Франции

Каждый человек имеет свое представление об идеальном отдыхе. Кто-то любит часами лежать на пляже, кто-то ходить пешком по горам, а кто-то посещать экскурсии.

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Если для вас отдых не возможен без порции адреналина, то новый водный аттракцион во Франции станет настоящей находкой. О нем более подробно рассказал The Sun.

Крупнейшая водная горка в Европе, Stingray, открылась в начале этого года в крупнейшем аквапарке Франции O'Gliss в городе Ле-Бернари. Этот аттракцион высотой 26 метров предлагает четыре разных маршрута, каждый из которых имеет свои уникальные особенности. Посетители могут наслаждаться спуском на двухместных плотах, чтобы разделить впечатление вместе с близкими.

Кроме того, на территории парка расположены многочисленные водные аттракционы на любой вкус. Остров О'Кайо предлагает лагуны, пляжи, трассу для скалолазания и расслабляющую спа-зону. Зона Exploral'O поражает дикими реками, спуск по которым принесет исключительные впечатления. Все они предлагают разную скорость и уровень экстрима.

Для маленьких гостей есть специальный детский парк Ludo'Park, где дети могут играть в воде под пристальным наблюдением родителей.

Также стоит попробовать виртуальный рафтинг – это увлекательный опыт, имитирующий спуск по бурным речным порогам. Другие удобства включают в себя серфинг-бар, пенные вечеринки, частный пляж и бассейн с волнами. А для тех, кто хочет провести день в спокойной обстановке, доступны частные домики и кабинки для аренды.

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