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Самый элементарный штрудель из лаваша с вкусной начинкой: идеально для перекуса и чаепития

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
399
Самый элементарный штрудель из лаваша с вкусной начинкой: идеально для перекуса и чаепития

Лаваш может быть основой при приготовлении вкусных трубочек с разными начинками, а также пирогов и даже тортов. Еще из него получатся вкусные и полезные чипсы.

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Выпечка из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного штруделя из лаваша, творогом и вишней.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Лаваш – 2 шт
  • Кисломолочный творог – 380 г
  • Яйцо – 1 шт
  • Желток – 1 шт
  • Сахар – 2 ст.л( по вкусу)
  • Вишня без косточек – 300 г
  • Кунжутные семена – 2 ч.л.

Способ приготовления: 

1. Творог смешать с яйцом и сахаром.

Творог для блюда

2. Выложить на лаваш и равномерно распределить. Если вишня была заморожена, разморозить и убрать излишнюю жидкость.

Приготовление штруделя

3. Свернуть в рулет два лаваша и выложить на противень застеленный пергаментом. Смазать желтком и украсить кунжутными семечками.

Сколько выпекать штрудель

4. Запекать при температуре 190С 40-45 минут. Перед нарезанием дайте время остыть!

Готовый штрудель

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