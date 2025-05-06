Самый элементарный штрудель из лаваша с вкусной начинкой: идеально для перекуса и чаепития

Лаваш может быть основой при приготовлении вкусных трубочек с разными начинками, а также пирогов и даже тортов. Еще из него получатся вкусные и полезные чипсы.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного штруделя из лаваша, творогом и вишней.

Ингредиенты:

Лаваш – 2 шт

Кисломолочный творог – 380 г

Яйцо – 1 шт

Желток – 1 шт

Сахар – 2 ст.л( по вкусу)

Вишня без косточек – 300 г

Кунжутные семена – 2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Творог смешать с яйцом и сахаром.

2. Выложить на лаваш и равномерно распределить. Если вишня была заморожена, разморозить и убрать излишнюю жидкость.

3. Свернуть в рулет два лаваша и выложить на противень застеленный пергаментом. Смазать желтком и украсить кунжутными семечками.

4. Запекать при температуре 190С 40-45 минут. Перед нарезанием дайте время остыть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: