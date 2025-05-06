Самый элементарный штрудель из лаваша с вкусной начинкой: идеально для перекуса и чаепития
Лаваш может быть основой при приготовлении вкусных трубочек с разными начинками, а также пирогов и даже тортов. Еще из него получатся вкусные и полезные чипсы.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного штруделя из лаваша, творогом и вишней.
Ингредиенты:
- Лаваш – 2 шт
- Кисломолочный творог – 380 г
- Яйцо – 1 шт
- Желток – 1 шт
- Сахар – 2 ст.л( по вкусу)
- Вишня без косточек – 300 г
- Кунжутные семена – 2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Творог смешать с яйцом и сахаром.
2. Выложить на лаваш и равномерно распределить. Если вишня была заморожена, разморозить и убрать излишнюю жидкость.
3. Свернуть в рулет два лаваша и выложить на противень застеленный пергаментом. Смазать желтком и украсить кунжутными семечками.
4. Запекать при температуре 190С 40-45 минут. Перед нарезанием дайте время остыть!
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