Самый инстаграмный город Британии: чем привлекает туристов Эдинбург

О том, что кто-то из наших знакомых побывал в отпуске, мы нередко узнаем из профиля этого человека в соцсетях, где появляются красивые фотографии. Существует даже рейтинг самых популярных мест для Instagram Европы, и в него попал лишь один город Великобритании.

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Как пишет издание Mirror, этим городом стала столица Шотландии Эдинбург. Он может похвастаться историческим замком, мощеными улочками, живописными окрестностями, интересными магазинами и ресторанами. А именно эти локации чаще всего увековечивают на своих снимках туристы. Так что совсем нетрудно понять, почему Эдинбург так популярен среди пользователей Instagram.

Отдельно любят город поклонники Гарри Поттера. Они регулярно посещают Виктория-стрит с ее окруженной яркими домами мостовой. Именно эту улицу часто считают прототипом аллеи Диагон. Конечно, сейчас здесь работают несколько тематических лавочек.

Любители пеших походов несомненно, захотят подняться на вершину холма Трон Артура, откуда открывается непревзойденный вид на город. И, конечно же, Эдинбургский замок – не только отличный фон для селфи, но и место, которое стоит посетить, если вы хотите узнать больше об увлекательной истории города.

Кроме того, здесь есть необычные бутики, целая россыпь ресторанов и бесчисленное количество мероприятий, происходящих в течение года. Среди них культовый Эдинбургский Fringe Festival, литературные форумы и новогоднее празднование Хогманай с факельными прогулками, тоже достойное вашей ленты в Instagram.

Поэтому неудивительно, что Эдинбург занял такое высокое место в рейтинге самых популярных направлений для Instagram в Европе, опубликованном FerryHopper. Команда, проводившая исследование, проанализировала шесть различных шаблонов хэштегов для каждого места, чтобы определить победителей. Учитывали при этом такие факторы, как количество публикаций с тегами в разных местах и качество фотографий.

Эдинбург занял девятое место в общем рейтинге, обойдя ряд направлений во Франции, Греции и Италии. Первое место занял Париж, за ним следуют Ницца и Барселона. Полный рейтинг выглядит следующим образом.

Париж, Франция Ницца, Франция Барселона, Испания Валенсия, Испания Ибица, Испания Майорка, Испания Порту, Португалия Лиссабон, Португалия Эдинбург, Шотландия Санторини, Греция Прованс, Франция Миконос, Греция Берген, Норвегия Амальфитанское побережье, Италия Каппадокия, Турция

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