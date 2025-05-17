Самый легкий фруктовый пирог без выпечки на сковороде: рецепт самого ленивого десерта

Домашние пироги к чаю можно готовить не только в духовке, но и на сковороде. Для этого нужно сделать удачное, жидкое тесто, обязательно добавив разрыхлитель. А для начинки подойдут любые ягоды, фрукты, шоколад.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого пирога на сковороде, который получится пышным и легких.

Ингредиенты:

200-300 г слив (или других ягод или фруктов)

масло

Тесто:

2 яйца

соль – щепотка

100 г сахара

50 г растительного масла

10 г ванильного сахара или концентрат

цедра лимона – 1/2 шт

150 г молока

220 г муки

6 г (1 ч.л. с горкой) разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Сливы режем пополам и очищаем от косточек.

2. Смазываем дно и стенки сковородки маслом. Выкладываем сливы в сковородку.

3. Смешиваем все ингредиенты для теста и перемешиваем до однородности. Заливаем сливы.

4. Ставим сковородку на огонь и накрываем крышкой. Выпекайте 20 минут на медленном огне.

5. Накройте пергаментом и доской и переверните. Выпекайте еще 15-20 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: