Самый легкий фруктовый пирог без выпечки на сковороде: рецепт самого ленивого десерта
Домашние пироги к чаю можно готовить не только в духовке, но и на сковороде. Для этого нужно сделать удачное, жидкое тесто, обязательно добавив разрыхлитель. А для начинки подойдут любые ягоды, фрукты, шоколад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого пирога на сковороде, который получится пышным и легких.
Ингредиенты:
- 200-300 г слив (или других ягод или фруктов)
- масло
Тесто:
- 2 яйца
- соль – щепотка
- 100 г сахара
- 50 г растительного масла
- 10 г ванильного сахара или концентрат
- цедра лимона – 1/2 шт
- 150 г молока
- 220 г муки
- 6 г (1 ч.л. с горкой) разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Сливы режем пополам и очищаем от косточек.
2. Смазываем дно и стенки сковородки маслом. Выкладываем сливы в сковородку.
3. Смешиваем все ингредиенты для теста и перемешиваем до однородности. Заливаем сливы.
4. Ставим сковородку на огонь и накрываем крышкой. Выпекайте 20 минут на медленном огне.
5. Накройте пергаментом и доской и переверните. Выпекайте еще 15-20 минут.
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