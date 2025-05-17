УкраїнськаУКР
русскийРУС

Самый легкий фруктовый пирог без выпечки на сковороде: рецепт самого ленивого десерта

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
477
Самый легкий фруктовый пирог без выпечки на сковороде: рецепт самого ленивого десерта

Домашние пироги к чаю можно готовить не только в духовке, но и на сковороде. Для этого нужно сделать удачное, жидкое тесто, обязательно добавив разрыхлитель. А для начинки подойдут любые ягоды, фрукты, шоколад.

Видео дня
Вкусный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого пирога на сковороде, который получится пышным и легких.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • 200-300 г слив (или других ягод или фруктов)
  • масло

Тесто:

  • 2 яйца
  • соль – щепотка
  • 100 г сахара
  • 50 г растительного масла
  • 10 г ванильного сахара или концентрат
  • цедра лимона – 1/2 шт
  • 150 г молока
  • 220 г муки
  • 6 г (1 ч.л. с горкой) разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Сливы режем пополам и очищаем от косточек.

Тесто для пирога

2. Смазываем дно и стенки сковородки маслом. Выкладываем сливы в сковородку.

Сливы для начинки

3. Смешиваем все ингредиенты для теста и перемешиваем до однородности. Заливаем сливы.

Приготовление пирога

4. Ставим сковородку на огонь и накрываем крышкой. Выпекайте 20 минут на медленном огне.

Сколько готовить пирог на сковороде

5. Накройте пергаментом и доской и переверните. Выпекайте еще 15-20 минут.

Готовый пирог

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: