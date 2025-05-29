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Самый легкий клубничный десерт с йогуртом и чиа для тех, кто на диете: готовится 10 минут
Лето – лучшее время для приготовления вкусных десертов, не обязательно из теста. Основа может быть из йогурта, ягод, лаваша. А для яркого вкуса просто добавьте мед.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из клубники, йогурта и чиа, который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- Клубника – 200 г
- Чиа – 25 г
- Йогурт греческий – 140 г
- Мед или сироп (агава, топинамбур) – 25 мл
Способ приготовления:
1. Порежьте или разомните клубнику.
2. Добавьте йогурт, чиа, мед и смешайте.
3. Оставьте десерт на 20 минут или на ночь.
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