Самый легкий клубничный десерт с йогуртом и чиа для тех, кто на диете: готовится 10 минут

Лето – лучшее время для приготовления вкусных десертов, не обязательно из теста. Основа может быть из йогурта, ягод, лаваша. А для яркого вкуса просто добавьте мед.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из клубники, йогурта и чиа, который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

Клубника – 200 г

Чиа – 25 г

Йогурт греческий – 140 г

Мед или сироп (агава, топинамбур) – 25 мл

Способ приготовления:

1. Порежьте или разомните клубнику.

2. Добавьте йогурт, чиа, мед и смешайте.

3. Оставьте десерт на 20 минут или на ночь.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: