Самый вкусный домашний пломбир из минимума ингредиентов: самый быстрый рецепт

Домашний пломбир – лучшее угощение в жаркий, летний день. Готовить его можно в домашних условиях из минимума продуктов, а для яркого вкуса можно добавить ягоды, фрукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пломбира из желтков, молока и сливок.

Ингредиенты:

3 желтка

150 г сахарной пудры

1 пакетик ванильного сахара 10 г

100 мл молока

500 мл жирных сливок (не менее 33% жирности)

Способ приготовления:

1. В кастрюле (с толстым дном) соединяем желтки, сахарную пудру и пакетик ванилина или ванильного сахара. Перемешиваем до однородности и вливаем молоко. Ставим на самый маленький огонь и варим, постоянно помешивая до консистенции сгущенки. Доводить до кипения массу нельзя ни в коем случае. Снимаем с огня и охлаждаем до комнатной температуры, периодически помешивая.

2. Когда масса полностью остыла, только тогда начинаем работать со сливками. Сливки должны быть хорошо охлаждены, взбиваем холодные сливки до плотных пиков, начиная с малых оборотов. В чашу со взбитыми сливками выкладываем остывшую заварную массу и осторожно перемешиваем до однородности.

3. Полученную смесь переливаем в контейнер и отправляем в морозильную камеру. В первые 3 часа необходимо 5-6 раз достать емкость и тщательно перемешать.

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