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Самый вкусный домашний пломбир из минимума ингредиентов: самый быстрый рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт мороженого

Домашний пломбир – лучшее угощение в жаркий, летний день. Готовить его можно в домашних условиях из минимума продуктов, а для яркого вкуса можно добавить ягоды, фрукты.

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Домашний пломбир

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пломбира из желтков, молока и сливок.

Рецепт мороженого

Ингредиенты:

  • 3 желтка
  • 150 г сахарной пудры
  • 1 пакетик ванильного сахара 10 г
  • 100 мл молока
  • 500 мл жирных сливок (не менее 33% жирности)

Способ приготовления:

1. В кастрюле (с толстым дном) соединяем желтки, сахарную пудру и пакетик ванилина или ванильного сахара. Перемешиваем до однородности и вливаем молоко. Ставим на самый маленький огонь и варим, постоянно помешивая до консистенции сгущенки. Доводить до кипения массу нельзя ни в коем случае. Снимаем с огня и охлаждаем до комнатной температуры, периодически помешивая.

Основа для мороженого

2. Когда масса полностью остыла, только тогда начинаем работать со сливками. Сливки должны быть хорошо охлаждены, взбиваем холодные сливки до плотных пиков, начиная с малых оборотов. В чашу со взбитыми сливками выкладываем остывшую заварную массу и осторожно перемешиваем до однородности.

Приготовление мороженого

3. Полученную смесь переливаем в контейнер и отправляем в морозильную камеру. В первые 3 часа необходимо 5-6 раз достать емкость и тщательно перемешать.

Готовое мороженое

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