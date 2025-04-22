УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Самый вкусный тертый пирог с ягодами: рецепт бюджетного домашнего десерта

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
414
Самый вкусный тертый пирог с ягодами: рецепт бюджетного домашнего десерта

Тертый пирог – лучший домашний десерт к чаю, кофе. Готовится он проще простого, нужно всего лишь сделать правильно песочное тесто, а для начинки подойдет любой джем.

Видео дня
Тертый пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тертого пирога со смородиновым джемом.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

Для теста:

  • 400 г. муки
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 180 г. сливочного масла
  • 100 г. сахара
  • 10 г. ванильного сахара
  • 50 г. сметаны
  • 1 яйцо

Начинка может быть из любых ягод, фруктов и даже из готового варенья

  • 300 г. смородины
  • 100-150 г. сахара
  • цедра одного лимона
  • 1 ст.л. кукурузного крахмала
  • 100 мл. воды

Способ приготовления:

1. Для теста: в муку добавляем соль, разрыхлитель, мягкое сливочное масло. В отдельной миске смешиваем все остальные ингредиенты и переливаем в муку.

Приготовление теста

2. Замешиваем тесто сначала лопаткой, а затем 1-2 минуты вымешиваем руками. Третью часть теста отрываем, перекладываем в пакетик и отправляем в морозильную камеру. Большую часть раскатываем в тонкий пласт на пергаменте и отправляем в холодильник.

Готовое тесто

3. Для начинки: смородину отправляем в кастрюльку, добавляем сахар, цедру и варим в среднем огне до закипания. Крахмал заливаем водой, хорошо перемешиваем и тонкой стрункой вливаем в смородину. Постоянно помешивая, готовим еще 1-2 минутки до загущения. Если масса слишком редкая добавьте еще крахмал.

Ягодная начинка

4. На противень выкладываем пласт теста и смазываем его полностью охлажденной начинкой. Сверху затираем меньшим куском теста, который был в морозильной камере.

Сколько выпекать пирог

5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Готовый десерт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: