Самый вкусный тертый пирог с ягодами: рецепт бюджетного домашнего десерта
Тертый пирог – лучший домашний десерт к чаю, кофе. Готовится он проще простого, нужно всего лишь сделать правильно песочное тесто, а для начинки подойдет любой джем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тертого пирога со смородиновым джемом.
Ингредиенты:
Для теста:
- 400 г. муки
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 180 г. сливочного масла
- 100 г. сахара
- 10 г. ванильного сахара
- 50 г. сметаны
- 1 яйцо
Начинка может быть из любых ягод, фруктов и даже из готового варенья
- 300 г. смородины
- 100-150 г. сахара
- цедра одного лимона
- 1 ст.л. кукурузного крахмала
- 100 мл. воды
Способ приготовления:
1. Для теста: в муку добавляем соль, разрыхлитель, мягкое сливочное масло. В отдельной миске смешиваем все остальные ингредиенты и переливаем в муку.
2. Замешиваем тесто сначала лопаткой, а затем 1-2 минуты вымешиваем руками. Третью часть теста отрываем, перекладываем в пакетик и отправляем в морозильную камеру. Большую часть раскатываем в тонкий пласт на пергаменте и отправляем в холодильник.
3. Для начинки: смородину отправляем в кастрюльку, добавляем сахар, цедру и варим в среднем огне до закипания. Крахмал заливаем водой, хорошо перемешиваем и тонкой стрункой вливаем в смородину. Постоянно помешивая, готовим еще 1-2 минутки до загущения. Если масса слишком редкая добавьте еще крахмал.
4. На противень выкладываем пласт теста и смазываем его полностью охлажденной начинкой. Сверху затираем меньшим куском теста, который был в морозильной камере.
5. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
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