Самый вкусный украинский борщ: делимся тремя главными правилами приготовления и рецептом

Домашний борщ – одно из самых вкусных и сытных украинских блюд, который каждая хозяйка готовит по-своему. Для того, чтобы борщ был насыщенного цвета, кулинары советуют добавить лимонный сок.

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Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом и секретами приготовления очень вкусного и сытного борща.

Ингредиенты:

60 г морковь

100 г лук

40 г стебель сельдерея

30 г перец болгарский

50 г растительное масло

240 г свекла

380 г томаты в собственном соку

5г яблочный или винный этот

1500 г (1800г) бульона

200 г капуста белокочанная

200 г картофель

200 г фасоль отварная

лавровый лист, сухой орегано, черный и ароматный перцы, немного подкопченной паприки и перца Чили

соль

20-25г сахар

50 г сало

20 г чеснок

зелень петрушки и лука

сметана

Секреты приготовления:

1. Обязательно заранее готовим насыщенный, вкусный бульон, вкусно будет на говяжьих ребрышках.

2. Нарежьте все овощи вручную полусоломкой, то есть по форме это пол спички, это для того, чтобы борщ не был как каша и чтобы когда мы едим, овощи помещались в ложку и не брызгали вокруг красными пятнами!

3. Не жалейте специй, и обязательно добавьте томаты в собственном соку.

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