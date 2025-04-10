Самый вкусный вафельный торт по-новому: что добавить в десерт для оригинального вкуса
Самый вкусный и простой торт без выпечки и сложных кремов – именно вафельный, который в классическом варианте готовится с варенным сгущенным молоком. А для яркого вкуса добавьте смородиновый джем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, со сгущенным молоком и джемом.
Ингредиенты:
- вафельные коржи – 1 упаковка (около 10 шт)
- сливочное масло – 200 г
- вареная сгущенка — 1 банка (380 г)
- смородина перетертая с сахаром – 1 упаковка
- миндаль – 150 г
Способ приготовления:
1. Мягкое сливочное масло взбиваем до пышной массы. Добавляем вареную сгущенку и сочетаем до однородности. Крем должен получиться очень нежный и воздушный, карамельный цвет.
2. На первый вафельный корж наносим крем из сгущенки. Следующий – перетертая смородина.
3. Чередуем слои, пока не закончатся коржи, добавьте измельченные орешки во внутрь. Края торта смазываем остатками крема и украшаем орехами.
4. Ставим в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы хорошо пропитался.
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