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Самый вкусный вафельный торт по-новому: что добавить в десерт для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
2,5 т.
Самый вкусный вафельный торт по-новому: что добавить в десерт для оригинального вкуса

Самый вкусный и простой торт без выпечки и сложных кремов – именно вафельный, который в классическом варианте готовится с варенным сгущенным молоком. А для яркого вкуса добавьте смородиновый джем.

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Вкусный вафельный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, со сгущенным молоком и джемом.

Рецепт торта

Ингредиенты: 

  • вафельные коржи – 1 упаковка (около 10 шт)
  • сливочное масло – 200 г
  • вареная сгущенка — 1 банка (380 г)
  • смородина перетертая с сахаром – 1 упаковка
  • миндаль – 150 г

Способ приготовления: 

1. Мягкое сливочное масло взбиваем до пышной массы. Добавляем вареную сгущенку и сочетаем до однородности. Крем должен получиться очень нежный и воздушный, карамельный цвет.

Крем для торта

2. На первый вафельный корж наносим крем из сгущенки. Следующий – перетертая смородина.

Смородиновый джем

3. Чередуем слои, пока не закончатся коржи, добавьте измельченные орешки во внутрь. Края торта смазываем остатками крема и украшаем орехами.

Вафельный торт с джемом

4. Ставим в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы хорошо пропитался.

Готовый торт

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