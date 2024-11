Сара Джессика Паркер засветилась с модной сумочкой, которая станет хитом весны-2025

Актриса Сара Джессика Паркер была иконой стиля в начале 2000-х, и даже два десятилетия спустя продолжает вводить новые тренды. Когда вы думаете о коллекции сумок Кэрри Брэдшоу, то, вероятно, в первую очередь приходит на ум Fendi Baguette.

Но не клатчами едиными богатый гардероб знаменитости. Недавно Сара Джессика Паркер презентовала невероятно стильную, а главное – практичную сумку, о которой рассказало издание WhoWhatWear.

Сумка, о которой идет речь, Coach's Glovetanned Leather Kisslock Frame Bag, дебютировала на подиуме на показе "Spring-summer collections 2025" американского бренда кожаных изделий еще в сентябре во время Недели моды в Нью-Йорке.

Все, кто следят за трендами, сразу добавили акцентный аксессуар в свой wish-лист, указав желаемый размер, цвет и желание добавить к дизайну принты или стразы.

Когда шоу-рум Coach наконец-то презентовали желаемую сумку, стилисты были в восторге.

Но никто так не задает тренды, как Керри, а точнее, Сара Джессика Паркер, которую на этой неделе заметили на съемках третьего сезона сериала "And Just Like That" с массивной практичной сумкой.

Актриса была одета в клетчатую блузку на пуговицах, темно-синий шарф и джинсовую юбку А-силуэта. К аксессуарам она добавила длинную нить жемчуга, красные серьги-гвоздики и коричневые ботинки на шнуровке. Но настоящим трендом стала бордовая сумка Kisslock Frame Bag.

Эксперты говорят, что это новинка из весенней коллекции Coach, которую вскоре можно будет приобрести.

