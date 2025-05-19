Сделайте отпуск незабываемым: что взять с собой в путешествие в Париж

Отдых в Париже – это всегда про стиль, удовольствие и неспешное наслаждение жизнью. Чтобы поездка прошла комфортно и оставила по-настоящему приятные воспоминания, важно продумать все до деталей. Особенно – что именно взять с собой.

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Лето во Франции может быть жарким и насыщенным, поэтому легкость, функциональность и капля шика – вот формула идеальной упаковки чемодана в город любви. Детали рассказало издание LonelyPlanet.

Летний Париж

Париж в летний сезон полон событий, туристов и солнца. Температура в июне-августе часто достигает 28-33 градусов. В такую погоду даже самая короткая прогулка по набережной может превратиться в испытание, если вы неправильно подобрали одежду или не позаботились о защите от солнца. Именно поэтому упаковку стоит начинать не с фото-образов, а с реалистичного представления о климате.

Какую одежду выбрать

Французы – мастера непринужденного стиля. Они не стремятся выглядеть слишком изысканно, но всегда сохраняют ощущение гармонии. В Париже редко можно увидеть яркие спортивные костюмы или одежду для фитнеса на улице – только если это утренняя пробежка.

Выбирайте натуральные ткани – хлопок, лен, вискозу.

В приоритете светлые цвета – они меньше нагреваются на солнце.

Платье-рубашка, льняные брюки, легкая рубашка с коротким рукавом – универсальный летний дресс-код для Парижа.

Актуальная обувь

Париж – это город для пеших путешествий. Даже если вы не планировали много ходить, вы будете это делать: от квартала к кварталу, от музея к парку, от кафе к магазину. И без удобной обуви будет сложно.

Лучше всего подойдут испытанные кроссовки или мокасины. Французы привыкли к сочетанию casual и спортивного стиля, поэтому белые кроссовки – норма. Если планируете романтические вечера на террасах – захватите одну пару легкой вечерней обуви без высокого каблука.

Аксессуары

Аксессуары – не только декор, но и защита.

Пригодятся:

солнцезащитные очки с UV-фильтром;

шляпа с широкими полями или козырек;

миниатюрный веер или компактный вентилятор – лучшие союзники в метро или очередях;

легкая сумка через плечо или небольшой городской рюкзак – для бутылки воды, документов, телефона и крема.

Французы умеют сочетать практичное с изящным – и туристам стоит взять с них пример.

Пить много воды – обязательное условие летом. Носите с собой многоразовую бутылку и не забывайте, что в Париже действует сеть фонтанов Воллеса, где можно бесплатно наполнить бутылку свежей водой.

Цифровые удобства

Чтобы избежать очередей в метро или у автоматов с билетами, загрузите приложение IDF Mobilités – в нем можно купить и хранить билеты на весь общественный транспорт Парижа. Для путешествий между городами пригодится SNCF Connect – официальная платформа для билетов на поезда TGV и TER.

Пригодятся также Google Maps или Citymapper, которые работают даже офлайн, и TheFork или Tripadvisor – для быстрого поиска ресторанов с отзывами.

Чтобы отпуск действительно запомнился приятным – не перегружайте себя. Париж – это не город огромных чемоданов. Это город тех, кто умеет путешествовать легко.

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