Сделают ваш сад эффектным: лучшие самоопыляемые цветы

Самоопыляемые цветы – это отличное решение для тех, кто хочет иметь эффектный сад с минимальными усилиями. Они позволяют сохранять пышное цветение даже тогда, когда погода или насекомые не способствуют привычному опылению.

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Это означает, что даже в дождливые, прохладные или безветренные дни такие растения не останутся без цветения. Эксперты собрали подборку самоопыляемых цветов, которые легко выращивать.

Нарциссы

Нарциссы отличаются узнаваемой формой цветка с центральной трубкой (венцом), окруженной контрастными лепестками. Они бывают желтого, белого, оранжевого и розового цвета, часто имеют приятный аромат.

Нарциссы – это самоплодные растения, которые также иногда опыляются насекомыми. Они неприхотливы, морозостойкие и прекрасно смотрятся как в групповых посадках, так и на клумбах или возле деревьев. Зацветают одними из первых и долго держат декоративность.

Подсолнухи

Подсолнечник – не только агрокультура, но и "декоративное солнце" сада. Он имеет большую цветочную головку, которая состоит из сотен мелких цветков-дисков, каждый из которых содержит и тычинки, и пестики. Благодаря этому подсолнухи могут самостоятельно опыляться, хотя перекрестное опыление насекомыми дает больше семян.

В декоративном садоводстве выращивают не только желтые, но и бордовые, шоколадные, лимонные и махровые сорта. Подсолнухи любят солнце, легкую почву и влагу. Они прекрасно смотрятся в больших массивах и являются магнитом для бабочек.

Лантана

Лантана – яркий тропический акцент, который можно выращивать на клумбе или в контейнерах. Ее мелкие трубчатые цветы собраны в плотные шаровидные соцветия, меняющие цвет со временем. Можно увидеть комбинации розового, оранжевого, желтого и красного на одной веточке.

Цветок обладает способностью самостоятельно опыляться в момент созревания пыльцы, хотя его также активно посещают бабочки. Лантана засухоустойчива, теплолюбива и долго цветет – с конца весны до первых заморозков.

Тюльпаны

Тюльпаны – символ весеннего пробуждения и сдержанной элегантности. Эти луковичные растения способны к самоопылению, но также охотно посещаются пчелами. Их легко выращивать – достаточно посадить осенью на солнечном месте с легкой дренированной почвой, и весной вы получите цветную феерию.

Циннии

Циннии имеют плотные, яркие соцветия с большими язычковыми лепестками, которые могут быть белыми, малиновыми, красными, желтыми, фиолетовыми или пестрыми. Их выращивают как на клумбах, так и на срез.

Циннии имеют обе репродуктивные части в каждом цветке, что позволяет им самоопыляться. Кроме того, они очень привлекательны для бабочек. Любят тепло, много солнца и плодородную почву. После срезки хорошо стоят в букетах.

Бархатцы

Бархатцы – одни из самых любимых цветов в украинских садах. Они украшают пространство, отпугивают вредителей и очищают почву. Их оранжевые, желтые или бронзовые цветы густо покрывают кусты с начала лета до поздней осени.

Каждый цветок имеет близко расположенные тычинки и пестик, что обеспечивает эффективное самоопыление. В то же время бархатцы – любимцы пчел и полезных насекомых. Их можно сеять прямо в открытый грунт без рассады.

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