Сеченики из печени: необычный рецепт со знакомым всем ингредиентом

Сеченики из печени – это основное блюдо, которое очень легко в приготовлении и точно понравится всем ценителям этого продукта. А при правильном приготовлении лакомиться ими будут даже те, кто терпеть не может печень.

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Как приготовить сеченики из печени так, чтобы они не имели характерного привкуса, в Instagram рассказала фудблогер с ником vistovska cooking. Оказывается, ничего сложного в этом нет.

Ингредиенты

Печень – 700 гр.

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Сметана – 1 ст.л.

Мука – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Специи – по вкусу.

Способ приготовления

1. Лук нарезаем кубиком, морковь натираем на терке. Обжариваем на сковороде с растительным маслом.

2. Печень нарезаем мелким кубиком и смешиваем с зажаркой.

3. Добавляем специи по вкусу, муку, сметану и яйцо. Тщательно перемешиваем.

4. Выкладываем сеченики на сковороду с растительным маслом и обжариваем с обеих сторон до готовности под крышкой.

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