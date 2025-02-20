Сеченики из печени: необычный рецепт со знакомым всем ингредиентом
Сеченики из печени – это основное блюдо, которое очень легко в приготовлении и точно понравится всем ценителям этого продукта. А при правильном приготовлении лакомиться ими будут даже те, кто терпеть не может печень.
Как приготовить сеченики из печени так, чтобы они не имели характерного привкуса, в Instagram рассказала фудблогер с ником vistovska cooking. Оказывается, ничего сложного в этом нет.
Ингредиенты
- Печень – 700 гр.
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сметана – 1 ст.л.
- Мука – 2 ст.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Специи – по вкусу.
Способ приготовления
1. Лук нарезаем кубиком, морковь натираем на терке. Обжариваем на сковороде с растительным маслом.
2. Печень нарезаем мелким кубиком и смешиваем с зажаркой.
3. Добавляем специи по вкусу, муку, сметану и яйцо. Тщательно перемешиваем.
4. Выкладываем сеченики на сковороду с растительным маслом и обжариваем с обеих сторон до готовности под крышкой.
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