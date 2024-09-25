Съемки третьего сезона сериала 'Джинни и Джорджия' завершены: когда выйдет на экраны

Третий сезон хитового драматического сериала Netflix для подростков "Джинни и Джорджия" все ближе. Работа над новыми эпизодами переходит в стадию постпродакшена.

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О завершении съемок третьего сезона шоу сообщил в своих соцсетях Netflix. Однако дату его выход пока не назвал. Известно, что новые серии выйдут в 2025 году.

Известно, что к касту проекта в этой части присоединились две новые звезды. Это будут Тай Доран, известный по сериалу "Манифест", а также Ноа Ламанна, которую можно увидеть в сериале "Звездный путь: Странные новые миры". Дорану достался образ парня по имени Вулф, не любящего поэзию, несмотря на то, что он учится в классе поэзии Джинни. Ламанна сыграет скейтбордистку Трис – очень умную и влиятельную личность, наставницу для своих сверстников.

Третий сезон "Джинни и Джорджии" будет посвящен последствиям ареста Джорджии в конце предыдущей части, однако получит и новые сюжетные линии, касающиеся отношений Джинни с одноклассниками. Героиня будет бороться с личным кризисом и преследующими ее проблемами.

О сериале известно, что третий сезон не станет для "Джинни и Джорджии" последним. Первые две части истории были очень успешными. Их смотрели больше, чем любой другой сериал на Netflix в период с января по июнь 2023 года. В результате платформа решила продлить шоу на 3 и 4 сезоны.

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