Сенсационный сериал 'Переходный возраст' может получить продолжение благодаря компании Брэда Пита

Сериал "Переходный возраст", ставший сенсацией Netflix, может получить второй сезон под крылом продюсерской компании большой голливудской звезды. Plan B Entertainment, которой владеет Брэд Питт, начала переговоры о проекте, который может стать продолжением хитовой драмы.

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Как пишет Deadline, сопрезиденты Plan B Деде Гарднер и Джереми Кляйнер обсуждают с режиссером Филиппом Барантини "следующую итерацию" сериала. Пока они сосредоточены на том, как расширить горизонт "Переходного возраста" и при этом "остаться верными его ДНК и не повторяться".

Гарднер не стала раскрывать больше нюансов этих переговоров. А Кляйнер добавил, что компания надеется, что сценаристы Стивен Грэм и Джек Тон смогут вновь объединиться в проекте. Их компании Warp Films и Matriarch Productions выступили сопродюсерами "Переходного возраста", а Plan B и Брэд Питт им в этом помогали.

Гарднер и Кляйнер сказали изданию, что испытывают благодарность за успех сериала, показавшего, что "казалось бы, небольшая, локализованная, эмоциональная история" может найти отклик во всем мире. Гарднер добавила, что мужское насилие было общественной проблемой на протяжении многих лет, и им были приятно найти ключ, чтобы открыть эту проблему для умов многих. По словам продюсера, ключевую роль в этом сыграл метод съемки одним дублем, который применил Барантини.

Стоит отметить, что Брэд Питт и Стивен Грэм ранее работали вместе как актеры. Они встречались на площадке фильма Гая Ричи 2000 года "Большой куш". "Бред – большой поклонник Стивена", – сказал Кляйнер. Во время работы над "Переходным возрастом" американский актер и продюсер принимал участие в ранних встречах и помогал вносить правки в пилотный сценарий Джека Торна. "Он был частью энергии, драйва и импульса, чтобы поставить дело на ноги", - добавил Кляйнер.

Минисериал "Переходный возраст" вышел на Netflix 13 марта. Он рассказывает историю 13-летнего мальчика, подозреваемого в убийстве одноклассницы, на которое его могло толкнуть участие в "мужском движении". Это движение пользуется определенной популярностью в соцсетях. "Переходный возраст" занимает четвертое место в списке самых популярных англоязычных сериалов Netflix, собрав 114,5 млн просмотров с момента выхода.

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