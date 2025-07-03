Сериал 'Медведь' получит продолжение: когда выйдет 5 сезон

Популярный комедийно-драматический сериал "Медведь" вернется с пятым сезоном. Об этом объявил телеканал FX, который занимается производством шоу.

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Издание THR собрало все, что сейчас известно о следующей части "Медведя". В частности информацию о том, каким может быть сюжет и когда может выйти продолжение.

Заключительная серия 4 сезона "Медведя" называлась "Прощание". В ней главный герой Карми (Джереми Ален Уайт) объявляет о своем намерении покинуть ресторанный бизнес. Он признается Сидни (Айо Эдебири), что больше не видит себя в кулинарии, и тайком от партнеров вычеркивает свое имя из договора. Вместо этого Сидни предлагает Ричи (Эбон Мосс-Бахрах) и сестре Карми Натали (Эбби Эллиотт) занять освободившееся место в списке партнеров.

Впрочем, авторы шоу решили не делать это прощание окончательным. Практически сразу после старта четвертого сезона, который состоялся 25 июня, они приняли решение о начале работы над пятым. Как и предыдущие сезоны, сериал будет транслироваться на стриминге Hulu. Новые эпизоды должны выйти в 2026 году. Точной информации о дате премьеры пока нет.

Глава FX Джон Ландграф назвал реакцию поклонников на четвертый сезон "Медведя" "впечатляющей" и намекнул на высокие цифры просмотров. Хотя точные данные по аудитории шоу пока остаются неопубликованными.

Однако известно, что первые три части шоу хорошо проявили себя по просмотрам. Так третий сезон провел шесть недель в топ-10 стриминговых чартов Nielsen, а это довольно долгий срок для подобного релиза. За эти шесть недель он набрал в общей сложности около 4,5 млрд минут просмотра.

Создателем сериала выступает Кристофер Сторер. Он же входит в команду исполнительных продюсеров "Медведя". Кортни Сторер работает над шоу как соавтор и кулинарный продюсер. Сейчас вышло 38 эпизодов сериала. Он собрал немало наград, среди которых пять "Золотых глобусов", несколько Primetime Emmy, премия "Выбор критиков" и многие другие.

"Год за годом Крис Сторер, продюсеры, актеры и съемочная группа делают "Медведь" одним из лучших шоу на телевидении, и мы рады, что они продолжат рассказывать эту замечательную историю", – поделился Ландграф. До анонса фанаты шоу высказывали опасения, что его закроют из-за роста популярности задействованных в нем актеров и, соответственно, нестыковок в их графиках.

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