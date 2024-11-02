Сеть в восторге от новой стрижки Селены Гомес: как выглядит трендовый 'лоб'

Селена Гомес всегда была известна своими экспериментами со стилем. И в этот раз она снова не разочаровала своих поклонников. Появившись на специальном показе Эмилии Перес, певица продемонстрировала совершенно новый образ – длинный лоб.

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В прошлом году короткая стрижка лоб была на пике популярности среди знаменитостей. Однако Селена Гомес решила добавить к этому тренду свежее дыхание и выбрала более удлиненный вариант. Эта стрижка выглядит женственно и элегантно, оставаясь при этом стильной и современной, сообщает Marie Claire.

Длинный лоб отличается от классического боба тем, что волосы стригутся ниже линии подбородка, но не достигают плеч. Такая длина позволяет создавать всевозможные укладки: от гладких и прямых до волнистых и объемных. Кроме того, длинный лоб легко укладывать и ухаживать за ним.

Для выхода на подиум Селена Гомес избрала гладкую укладку с загнутыми внутрь кончиками. Этот образ подчеркнул ее изящные черты лица и придал нотку элегантности. Певица дополнила образ массивными золотыми серьгами, черным блейзером и мини-платьем.

Стилисты отмечают, что длинный лоб – это универсальная стрижка, подходящая для любого типа лица и волос. Она позволяет смотреться стильно и женственно в любой ситуации.

Эта стрижка сочетает элегантность, стильность и практичность. Если вы хотите обновить свой образ, то длинный лоб – это отличный вариант.

Кому подойдет длинный лоб

Стрижка лоб – это универсальная и стильная прическа, сочетающая в себе элементы классического боба и современных трендов. Она предполагает удлиненные пряди спереди и более короткие сзади, создавая плавный переход и изящный силуэт.

Стрижка лба считается одной из самых универсальных, так как подходит почти всем типам лица. Однако некоторые нюансы следует учесть:

Овальное лицо: обладательницам овального лица повезло – им подойдет практически любая стрижка, включая и лоб.

Круглое лицо: стрижка лоб визуально вытянет лицо, если сделать акцент на удлиненных прядях спереди.

Квадратное лицо: мягкие линии лба помогут смягчить углы лица.

Сердцеобразное лицо: удлиненные пряди спереди помогут сбалансировать широкую верхнюю часть лица.

Удлиненное лицо: стрижка лоб с челкой поможет визуально расширить лицо.

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