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Шашлык в томатном соку: рецепт одного из лучших маринадов для мяса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,4 т.
Как приготовить сочный шашлык

Маринад при приготовлении шашлыка – самый главный элемент. Кулинары советуют их делать из продуктов в которых есть кислота, например, киви, томаты, томатный сок, кефир, сок лимона, так как кислота размягчает волокна мяса и после приготовления мясо будет очень сочным.

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В чем мариновать шашлык

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного маринада для шашлыка, основа которого – лук, а самое главное – томатный сок.

Рецепт шашлыка

Ингредиенты:

  • 1,5 кг ошейка
  • 4 луковицы 
  • 300 мл томатного сока
  • 1,5 ч.л соли
  • 1 ч.л специй к шашлыку
  • 1 ч.л паприки
  • 3 ст.л растительного масла

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте большими кусками.

Мясо со специями

2. Лук полукольцами, посолите и хорошо разомните руками и добавьте мясо, перемешайте.

Приготовление шашлыка

3. Залейте томатным соком, добавьте масло растительное и оставьте минимум на 2 часа в холодильнике.

Шашлыки в томатном маринаде

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