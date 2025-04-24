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Шашлык в томатном соку: рецепт одного из лучших маринадов для мяса
Маринад при приготовлении шашлыка – самый главный элемент. Кулинары советуют их делать из продуктов в которых есть кислота, например, киви, томаты, томатный сок, кефир, сок лимона, так как кислота размягчает волокна мяса и после приготовления мясо будет очень сочным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного маринада для шашлыка, основа которого – лук, а самое главное – томатный сок.
Ингредиенты:
- 1,5 кг ошейка
- 4 луковицы
- 300 мл томатного сока
- 1,5 ч.л соли
- 1 ч.л специй к шашлыку
- 1 ч.л паприки
- 3 ст.л растительного масла
Способ приготовления:
1. Мясо порежьте большими кусками.
2. Лук полукольцами, посолите и хорошо разомните руками и добавьте мясо, перемешайте.
3. Залейте томатным соком, добавьте масло растительное и оставьте минимум на 2 часа в холодильнике.
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