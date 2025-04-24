Шашлык в томатном соку: рецепт одного из лучших маринадов для мяса

Маринад при приготовлении шашлыка – самый главный элемент. Кулинары советуют их делать из продуктов в которых есть кислота, например, киви, томаты, томатный сок, кефир, сок лимона, так как кислота размягчает волокна мяса и после приготовления мясо будет очень сочным.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного маринада для шашлыка, основа которого – лук, а самое главное – томатный сок.

Ингредиенты:

1,5 кг ошейка

4 луковицы

300 мл томатного сока

1,5 ч.л соли

1 ч.л специй к шашлыку

1 ч.л паприки

3 ст.л растительного масла

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте большими кусками.

2. Лук полукольцами, посолите и хорошо разомните руками и добавьте мясо, перемешайте.

3. Залейте томатным соком, добавьте масло растительное и оставьте минимум на 2 часа в холодильнике.

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