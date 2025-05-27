Шоколадный десерт без выпечки, теста, муки и сахара: самый простой рецепт вкусного блюда
Какао и кокосовое молоко – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных и легких десертов. Для яркого вкуса можно добавить в такой десерт ягоды, фрукты, орешки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из кокосового молока и какао.
Ингредиенты:
- 30 г желатина + 70 мл воды
- 500 мл кокосового молока
- 50 г какао
- 100 г сахара (или подсластителя)
- 90 г темного 56% шоколада
Способ приготовления:
1. Заливаем желатин холодной водой и оставляем на 10 минут.
2. Смешайте в кастрюльке молоко, какао, шоколад, сахар, помешивая подогреваем, чтобы масса стала горячей, снимаем с огня, добавляем набухший желатин и мешаем до растворения желатина.
3. Форма – упаковка от молока, отрезаем верх и заливаем шоколадную молочную массу, охлаждаем в холодильнике 3-4 часа.
Готовый десерт присыпьте какао и подавайте!
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