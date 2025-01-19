Сколько лет маме и дочери? Математическая головоломка, которая только кажется простой

Тем, кто успешно овладел в младших классах базовой арифметикой, она может казаться очень простой и понятной. Однако погодите, существует головоломка, которая запросто бросит вызов вашим убеждениям.

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OBOZ.UA публикует задачку, ставшую вирусной в соцсети Threads. Вот ее условия:

Маме и дочери вместе 28 лет

Мама старше дочери на 22 года

Сколько лет дочери?

Вполне вероятно, что вы попытаетесь решить эту головоломку простым вычитанием числа 22 из 28. И так получится, что дочери 6 лет.

Но давайте проверим этот ответ. Если маме 22, а дочери 6, то разница в возрасте между ними будет 16 лет, что не соответствует условиям задачи.

Как же тогда правильно решить такую головоломку? Необходимо составить простое уравнение, где возраст дочери мы обозначим буквой Х. В таком случае возраст мамы будет исчисляться так: 2Х+22=28. Почему 2х? Потому что возраст мамы менялся так же, как возраст дочери – они одновременно становились на год старше и этот отрезок времени в уравнении нужно учесть два раза – и за маму, и за дочь.

А дальше все достаточно просто. Чтобы найти 2Х нужно отнять те же 22 из 28 и получить 6. А затем поделить его на 2. В таком случае выяснится, что Х – это 3.

Проверим такой ответ. Если дочке 3 года, а мама на 22 года ее старше, то маме сейчас 25. Складываем 25 и 3 – получаем 28. Ответ прошел проверку, а значит, он является правильным.

Ранее OBOZ.UA публиковал математическую головоломку, где нужно было определить скрытую закономерность.

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