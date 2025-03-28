Сколько нужно ходить каждый день, чтобы медленнее стареть: эксперт развеял миф

По словам ведущего эксперта по долголетию, общепризнанная мантра о достижении "10 000 шагов" в день для крепкого здоровья может быть не единственным путем к здоровью.

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Доктор Валтер Лонго, управляющий Институтом долголетия в Университете Южной Калифорнии, находится в авангарде исследований старения и болезней. Да, он предполагает, что соблюдение определенных правил образа жизни может позволить вам "оставаться молодыми" дольше, пишет Express.

Независимо от того, посещаем ли мы тренажерный зал или нет, физические упражнения являются важной частью нашей жизни. В чате с журналистом по вопросам питания Эндрю Мерлом в 2019 году доктор Лонго якобы сказал, что 10 000 шагов в день или подъем на 20 лестничных пролетов, безусловно, полезны.

Однако в его блоге утверждается, что простой быстрой ходьбы в течение часа каждый день может быть достаточно. "Ходите быстро в течение часа каждый день. В выходные гуляйте везде, даже в отдаленных местах (избегайте загрязненных районов, насколько это возможно)", – сказал он.

Другие ученые также подтверждают, интенсивная ходьба не обязательна, чтобы получить пользу для здоровья. Простая "быстрая" ходьба в течение 10 минут ежедневно может помочь сжечь калории, повысить выносливость и даже улучшить здоровье сердца.

Несмотря на это, важно признать, что советы доктора Лонго по фитнесу выходят за рамки простой ходьбы. В блоге он отметил, что "умеренные физические упражнения от двух с половиной до пяти часов в неделю" также играют важную роль для оптимизации долголетия.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как скорость ходьбы влияет на вашу подвижность.

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