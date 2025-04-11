Сколько воды должны пить ваши домашние любимцы за день: отвечает ветеринар

Когда погода постепенно становится теплее, вы можете заметить, что ваш питомец испытывает усиленную жажду, особенно после прогулки или игры в саду.

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Ветеринар Бен Симпсон-Вернон поделился видео в TikTok, в котором он описывает, сколько воды должны потреблять ваши домашние собаки и кошки в течение 24 часов.

"Обычное потребление воды составляет около 50 мл на килограмм в день", – рассказал он в видео. "Итак, если у вас есть стандартная кошка весом 4 кг, она должна выпивать примерно 200 мл воды".

Рекомендуемое количество воды для кошачьих:

Котенок до трех месяцев (1,4 кг): 70 мл

Шестимесячный котенок (2,7 кг): 135 мл

Средняя кошка (4 кг): 200 мл

Большая кошка (6 кг): 300 мл.

Бен использовал собаку весом 10 кг в качестве другого примера, объяснив, что собака такого веса должна выпить 500 мл в течение 24 часов. "Это достаточно значительное количество, но, опять же, помните, что оно будет колебаться в зависимости от того, насколько активными они были, насколько тепло - если они сильно дышат, они будут терять больше жидкости в жаркий день, поэтому от них ожидается, что они будут больше пить", - сказал ветеринар.

При этом Бен предупредил, что повышенное потребление воды может являться серьезной проблемой и потенциальным симптомом нескольких заболеваний. "Сахарный диабет, заболевания почек, некоторые гормональные проблемы, заболевания печени", – отметил он.

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