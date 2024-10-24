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Скрытая жемчужина Европы: маленькую страну назвали лучшей для туристов

OBOZ.UA
NewsLife
2 минуты
1,1 т.
Скрытая жемчужина Европы: маленькую страну назвали лучшей для туристов

Литва, расположенная в самом сердце Балтийского региона, быстро завоевывает популярность среди путешественников как лучшая скрытая жемчужина Европы. В новом международном рейтинге эта страна заняла первое место среди европейских направлений и второе в мире, опередив многие известные туристические места.

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Несмотря на то, что ежегодно сюда приезжает гораздо меньше туристов, чем в популярные курорты Испании или Греции, Литва предлагает уникальные впечатления по доступным ценам, пишет express.co.uk. Эта маленькая страна, где проживает менее трех миллионов человек, славится живописными видами, средневековыми городами и природными богатствами.

Литва предлагает разнообразные варианты отдыха: от пеших и велосипедных прогулок в сосновых лесах до пляжного релакса на побережье Балтийского моря. Столица страны, Вильнюс, станет "зеленой столицей Европы" в 2025 году, что подчеркивает ее приверженность к устойчивому развитию.

Скрытая жемчужина Европы: маленькую страну назвали лучшей для туристов

Особое внимание Литва уделяет сохранению культурного наследия и природных ресурсов. Курорты Друскининкай, Бирштонас и Паланга известны своими лечебными процедурами, включающими использование местных минералов и янтаря. Также здесь расположена первая в мире "янтарная сауна", построенная из трех тонн натурального янтаря.

Среди главных достопримечательностей выделяются Зеленые озера, завораживающие своим изумрудным цветом, и региональный парк Лабанорас с более чем 285 озерами. Не менее интересна и деревня Свенцеле на побережье, привлекающая любителей активного отдыха. К объектам наследия ЮНЕСКО относится Кернаве – исторический комплекс, сохраняющий дух прошлых веков.

Скрытая жемчужина Европы: маленькую страну назвали лучшей для туристов

Согласно отчету World Happiness Report, Литва входит в 20 самых счастливых стран мира, оставив позади Великобританию и США. Доступность, богатая культура и гостеприимство делают ее привлекательной для тех, кто ищет альтернативу популярным туристическим направлениям. Стоимость отдыха здесь значительно ниже: ужин в ресторане или бокал литовского пива стоит в разы дешевле, чем в западных странах.

Скрытая жемчужина Европы: маленькую страну назвали лучшей для туристов

По данным 2023 года Литва приняла 1,1 миллиона туристов, что значительно превышает показатели пандемийного периода. Однако это количество еще далеко от цифр, которые демонстрируют популярные курорты типа Испании и Греции. В то же время это свидетельствует об огромном потенциале страны в туристической отрасли.

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