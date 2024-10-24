Скрытая жемчужина Европы: маленькую страну назвали лучшей для туристов

Литва, расположенная в самом сердце Балтийского региона, быстро завоевывает популярность среди путешественников как лучшая скрытая жемчужина Европы. В новом международном рейтинге эта страна заняла первое место среди европейских направлений и второе в мире, опередив многие известные туристические места.

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Несмотря на то, что ежегодно сюда приезжает гораздо меньше туристов, чем в популярные курорты Испании или Греции, Литва предлагает уникальные впечатления по доступным ценам, пишет express.co.uk. Эта маленькая страна, где проживает менее трех миллионов человек, славится живописными видами, средневековыми городами и природными богатствами.

Литва предлагает разнообразные варианты отдыха: от пеших и велосипедных прогулок в сосновых лесах до пляжного релакса на побережье Балтийского моря. Столица страны, Вильнюс, станет "зеленой столицей Европы" в 2025 году, что подчеркивает ее приверженность к устойчивому развитию.

Особое внимание Литва уделяет сохранению культурного наследия и природных ресурсов. Курорты Друскининкай, Бирштонас и Паланга известны своими лечебными процедурами, включающими использование местных минералов и янтаря. Также здесь расположена первая в мире "янтарная сауна", построенная из трех тонн натурального янтаря.

Среди главных достопримечательностей выделяются Зеленые озера, завораживающие своим изумрудным цветом, и региональный парк Лабанорас с более чем 285 озерами. Не менее интересна и деревня Свенцеле на побережье, привлекающая любителей активного отдыха. К объектам наследия ЮНЕСКО относится Кернаве – исторический комплекс, сохраняющий дух прошлых веков.

Согласно отчету World Happiness Report, Литва входит в 20 самых счастливых стран мира, оставив позади Великобританию и США. Доступность, богатая культура и гостеприимство делают ее привлекательной для тех, кто ищет альтернативу популярным туристическим направлениям. Стоимость отдыха здесь значительно ниже: ужин в ресторане или бокал литовского пива стоит в разы дешевле, чем в западных странах.

По данным 2023 года Литва приняла 1,1 миллиона туристов, что значительно превышает показатели пандемийного периода. Однако это количество еще далеко от цифр, которые демонстрируют популярные курорты типа Испании и Греции. В то же время это свидетельствует об огромном потенциале страны в туристической отрасли.

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