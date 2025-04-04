Скрытая жемчужина Испании: куда можно поехать в отпуск в последний момент

Многие европейские курорты уже радуют теплым весенним солнцем. Если вы планируете пасхальные каникулы или просто хотите вырваться на несколько дней в тёплые края, без толп и спешки, стоит обратить внимание на южное побережье Испании.

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Одно из самых популярных направлений – Аликанте, раскинувшийся на побережье Средиземного моря. Этот город привлекает как любителей пляжного отдыха, так и тех, кто ищет новые культурные впечатления. Сейчас температура здесь достигает приятных 21 °C, а значит, это идеальный вариант для первого весеннего загара. Почему стоит посетить этот регион Испании, рассказало издание Express.

В Аликанте стоит посетить Плайя-де-ла-Альбуферета, уютный пляж с мягким песком, или подняться на Кастильо-де-Санта-Барбара – величественно возвышающуюся над городом средневековую крепость. Однако настоящая находка ждет путешественников за пределами Аликанте.

Всего за 40 минут автобусом или один час трамваем от Аликанте расположен городок, который недаром называют "скрытой жемчужиной" испанского побережья – Вильяхойоса. Название переводится как "радостный город", и оно полностью соответствует атмосфере.

Вильяхойоса отличается уникальной архитектурой: яркими, разноцветными домиками, выстроившимися вдоль побережья. По легенде, рыбаки красили свои дома в яркие цвета, чтобы легко находить их, возвращаясь из моря. Сегодня эти цвета создают невероятно фотогеническую панораму, которая мгновенно влюбляет каждого туриста.

Неудивительно, что в прошлом году авторитетное туристическое издание European Best Destinations признало Вильяхойосу лучшей скрытой жемчужиной Европы. Несмотря на это, городок остается малолюдным – его часто обходят туристы, выбирая более громкие и раскрученные места, например Аликанте или Бенидорм. И именно это делает Вильяхойосу таким особенным.

Как и подобает курорту на Коста-Бланка, Вильяхойоса может похвастаться великолепными пляжами, которые удовлетворят самых взыскательных путешественников.

Playa Centro (Плайя-де-ла-Вильяхойоса) – главный пляж города, простирающийся под красочными фасадами домов. Идеальное место для прогулок, загара и неспешного отдыха.

Playa de Bol Nou – скрытая бухта с галечным пляжем, зажатая между скалами. Здесь царит тишина и чувство уединения, что идеально для тех, кто ценит покой.

Playa El Paraíso – еще один живописный уголок, обсаженный пальмами, с кристально чистой водой.

Вильяхойоса известна не только пляжами и цветами, но и шоколадом. Именно здесь еще в 1831 году был основан один из самых известных брендов сладостей Испании – Chocolates Valor. В городе до сих пор работает несколько шоколадных фабрик, открытых для туристов. На экскурсиях можно увидеть процесс изготовления шоколада, узнать историю бренда и, конечно, попробовать самое свежее лакомство.

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