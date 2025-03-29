Сладкие постные рогалики к чаю: простой рецепт
Если вы соблюдаете пост – приготовьте вкусные рогалики к чаю. Для теста вам не понадобятся яйца, молоко или масло. Для основания возьмите масло и воду.
Идея приготовления песных песочных рогаликов опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Тесто отлично раскатывается.
Ингредиенты:
- вода – 100 мл.
- масло – 100 мл.
- сахар – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 1 пачка (16 г)
- мука – 350 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. В миске соединить теплую воду, растительное масло, сахар и ванильный сахар.
2. Перемешать до растворения сахара.
3. Добавить муку, разрыхлитель.
4. Замешать тесто.
5. Раскатать его в форме круга.
6. Разрезать на 16 частей, выложить начинку и скрутить в форме рогаликов.
7. Обмакнуть в сахар и переложить на противень застеленный пергаментом.
8. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут, пока рогалики не подрумянятся.
9. Точнее по времени ориентируйтесь по духовке.
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