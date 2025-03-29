Сладкие постные рогалики к чаю: простой рецепт

Если вы соблюдаете пост – приготовьте вкусные рогалики к чаю. Для теста вам не понадобятся яйца, молоко или масло. Для основания возьмите масло и воду.

Видео дня

Идея приготовления песных песочных рогаликов опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Тесто отлично раскатывается.

Ингредиенты:

вода – 100 мл.

масло – 100 мл.

сахар – 2 ст.л.

ванильный сахар – 1 пачка (16 г)

мука – 350 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В миске соединить теплую воду, растительное масло, сахар и ванильный сахар.

2. Перемешать до растворения сахара.

3. Добавить муку, разрыхлитель.

4. Замешать тесто.

5. Раскатать его в форме круга.

6. Разрезать на 16 частей, выложить начинку и скрутить в форме рогаликов.

7. Обмакнуть в сахар и переложить на противень застеленный пергаментом.

8. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут, пока рогалики не подрумянятся.

9. Точнее по времени ориентируйтесь по духовке.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: