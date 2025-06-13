Сливочное рагу из кабачков с крем-сыром и овощами: готовится очень быстро на сковороде

Кабачки – очень диетические, вкусные и полезные овощи, которые могут быть основой для многих блюд, например, рагу, супов, закусок. Еще их можно очень вкусно фаршировать и тушить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рагу из кабачков, с чесноком и сливками.

Ингредиенты:

1 кабачок

1/2 лука

1/2 перца

2 зубчика чеснока

2 больших помидора

1 средняя морковь

1/2 ч.л. соли, перец молотый, орегано, несколько горошин душистого перца и лавровый лист

200 мл 33% сливок

100 мл молока

Способ приготовления:

1. Порежьте кабачок слайсами и обжарьте, из моркови и лука сделайте зажарку. Туда добавьте сливки с молоком на 150 г жирной сметаны, 1 .л. муки и 150 мл молока - это соединить и залить готовые кабачки.

2. Или если у вас есть сливочный сыр, то добавьте 1-2 ст.л. его в готовое рагу.

Если захотите сделать с мясом, то филе отбейте, нарежьте и поджарьте сначала, потом добавляйте овощи!

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