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Сливочное рагу из кабачков с крем-сыром и овощами: готовится очень быстро на сковороде

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,4 т.
Сливочное рагу из кабачков с крем-сыром и овощами: готовится очень быстро на сковороде

Кабачки – очень диетические, вкусные и полезные овощи, которые могут быть основой для многих блюд, например, рагу, супов, закусок. Еще их можно очень вкусно фаршировать и тушить. 

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рагу из кабачков, с чесноком и сливками. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1 кабачок
  • 1/2 лука
  • 1/2 перца
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 больших помидора
  • 1 средняя морковь
  • 1/2 ч.л. соли, перец молотый, орегано, несколько горошин душистого перца и лавровый лист
  • 200 мл 33% сливок
  • 100 мл молока

Способ приготовления: 

1. Порежьте кабачок слайсами и обжарьте, из моркови и лука сделайте зажарку. Туда добавьте сливки с молоком на 150 г жирной сметаны, 1 .л. муки и 150 мл молока - это соединить и залить готовые кабачки. 

Кабачки с овощами

2. Или если у вас есть сливочный сыр, то добавьте 1-2 ст.л. его в готовое рагу.

Сливки для блюда

Если захотите сделать с мясом, то филе отбейте, нарежьте и поджарьте сначала, потом добавляйте овощи!

Готовое рагу

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