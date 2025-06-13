Сливочное рагу из кабачков с крем-сыром и овощами: готовится очень быстро на сковороде
Кабачки – очень диетические, вкусные и полезные овощи, которые могут быть основой для многих блюд, например, рагу, супов, закусок. Еще их можно очень вкусно фаршировать и тушить.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рагу из кабачков, с чесноком и сливками.
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- 1/2 лука
- 1/2 перца
- 2 зубчика чеснока
- 2 больших помидора
- 1 средняя морковь
- 1/2 ч.л. соли, перец молотый, орегано, несколько горошин душистого перца и лавровый лист
- 200 мл 33% сливок
- 100 мл молока
Способ приготовления:
1. Порежьте кабачок слайсами и обжарьте, из моркови и лука сделайте зажарку. Туда добавьте сливки с молоком на 150 г жирной сметаны, 1 .л. муки и 150 мл молока - это соединить и залить готовые кабачки.
2. Или если у вас есть сливочный сыр, то добавьте 1-2 ст.л. его в готовое рагу.
Если захотите сделать с мясом, то филе отбейте, нарежьте и поджарьте сначала, потом добавляйте овощи!
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