Слоеный пирог с очень вкусной начинкой: простой рецепт блюда для перекуса
Слоеное тесто – идеальный продукт для приготовления вкусных пирогов, а также булочек, запеканок, пирожков. Для начинки любой выпечки можно использовать любые продукты, очень вкусно будет – жареные грибы, лук, ветчина.
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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога с ветчиной, грибами и сыром.
Ингредиенты:
- Тесто слоено-дрожжевое – 1 шт (500 г)
- Ветчина – 200 г
- Лук репчатый – 1 шт
- Жареные грибы – 200 г
- Сливки – 100 мл
- Твердый сыр – 150 г
- Соль, перец – по вкусу
- Кунжут – для посыпки
Способ приготовления:
1. Нарезать и обжарить лук и грибы. Добавить нарезанную ветчину, соль, перец, сливки и натертый сыр, перемешать.
2. Раскатать тесто, немного посыпать мукой. Выложить начинку на тесто, края аккуратно надрезать и сформировать узор. Посыпать кунжутом.
3. Выпекать при 180°C около 30-40 минут.
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