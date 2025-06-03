Слоеный пирог с очень вкусной начинкой: простой рецепт блюда для перекуса

Слоеное тесто – идеальный продукт для приготовления вкусных пирогов, а также булочек, запеканок, пирожков. Для начинки любой выпечки можно использовать любые продукты, очень вкусно будет – жареные грибы, лук, ветчина.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога с ветчиной, грибами и сыром.

Ингредиенты:

Тесто слоено-дрожжевое – 1 шт (500 г)

Ветчина – 200 г

Лук репчатый – 1 шт

Жареные грибы – 200 г

Сливки – 100 мл

Твердый сыр – 150 г

Соль, перец – по вкусу

Кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

1. Нарезать и обжарить лук и грибы. Добавить нарезанную ветчину, соль, перец, сливки и натертый сыр, перемешать.

2. Раскатать тесто, немного посыпать мукой. Выложить начинку на тесто, края аккуратно надрезать и сформировать узор. Посыпать кунжутом.

3. Выпекать при 180°C около 30-40 минут.

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